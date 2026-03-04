Tak mieszka Maciej Pela. Kuchnia to najważniejsze miejsce w jego domu

Rozpad małżeństwa Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej w 2024 roku wstrząsnął środowiskiem show-biznesowym. Para, która w 2019 roku zamieszkała w nowym, 150-metrowym segmencie, dziś tworzy już osobne światy. Kaczorowska wyprowadziła się z ich wspólnego domu, a Pela został sam w przestronnym wnętrzu, które coraz częściej pokazuje swoim obserwatorom na Instagramie, a także w telewizji.

Tak mieszka Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Jasna kuchnia to serce domu

Dom Macieja Peli zachwyca funkcjonalnością, ale to kuchnia przyciąga największą uwagę. Tancerz, który otwarcie przyznaje się do pasji gotowania, na antenie „Dzień dobry TVN” określił ją mianem „jednoosobowej”, podkreślając jej wyjątkową praktyczność. Choć nie jest duża, to wyposażona została w niezbędne sprzęty - płytę grzewczą, piekarnik oraz mikrofalówkę w zabudowie. Ogromną zaletą są szafki sięgające aż do sufitu, dzięki czemu nie brakuje miejsca na przechowywanie. Białe blaty oraz pokaźne okno sprawiają, że do wnętrza wpada mnóstwo światła, co dodatkowo powiększa optycznie przestrzeń. Kuchnia płynnie łączy się z jadalnią, w której dominuje duży drewniany stół i krzesła z szarymi obiciami, tworząc przytulną i rodzinną atmosferę.

Przechodząc dalej, uwagę przyciąga dzienna część domu. W salonie znajduje się wygodna, granatowa kanapa oraz telewizor. Jedna ze ścian wykończona została jasnym drewnem, na którym zamontowano funkcjonalne półki - to nowoczesne rozwiązanie zapewnia dużo miejsca na dekoracje czy książki. Cała strefa dzienna pokryta jest parkietem z jasnego drewna, dzięki czemu wnętrza są ciepłe i przytulne. Doświetlenie wnętrz zapewniają dyskretne, ciemne lampy sufitowe, podkreślając minimalistyczny styl wykończenia.

Na piętrze domu Macieja Peli znajdują się trzy pary drzwi, za którymi mieszczą się pokój córek, sypialnia oraz łazienka. Choć tancerz nie pokazuje tej części zbyt często, wiadomo, że to tu znajduje się jego prywatna przestrzeń i azyl po burzliwym okresie rozstania.

Maciej Pela planuje sprzedaż domu

Jeszcze w czerwcu poprzedniego roku Maciej Pela poinformował na Instagramie, że wspólna posiadłość z Agnieszką Kaczorowską ma docelowo zostać sprzedana. Jednak - jak sam podkreśla - proces ten nie nastąpi szybko. Fani z niecierpliwością obserwują kolejne kadry z wnętrz, zastanawiając się, czy dom już wkrótce zmieni właściciela.

Tak, dom zapewne będzie sprzedany. Ale wygląda na to, że droga do tego będzie bardzo długa napisał szczerze tancerz.

Tak mieszka Maciej Pela. Kuchnia to jego dom Instagram @maciek.pela

