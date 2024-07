Maciej Musiałowski spełnił swoje marzenie i właśnie został właścicielem zamku, o czym zawsze marzył. Aktor kupił zabytkowy zamek w Domanicach i ma z nim związane wyjątkowe plany. Jak informuje Fakt.pl na zamku odbyła się już pierwsza impreza, którą zorganizował dla lokalnej społeczności. To jednak dopiero pierwszy krok... A ile kosztował zabytkowy zamek?

Reklama

29-letni Maciej Musiałowski kupił zabytkowy zamek!

Maciej Musiałowski w rozmowie z Żurnalistą zdradził, że kupił zamek w Domanicach, w województwie dolnośląskim. Cena tego obiektu to prawie 2 miliony złotych. Miejscem ma zarządzać Fundacja Rodziny Musiałowskich, którą założył sam aktor. W XVIII-wiecznym zamku powstałym na miejscu dawnej siedziby rycerskiej ma w przyszłości działać galeria sztuki, konwersatorium, a nawet szkoła dla dzieci z domów dziecka - jak informuje "Fakt.pl". To miejsce ma łączyć lokalną społeczność, a już w sierpniu ma się tam odbyć festiwal sztuki. Wygląda na to, że Maciej Musiałowski ma bardzo ambitne plany.

Zawsze chciałem mieszkać w zamku. 90 proc. moich snów to błąkanie się po pałacowych korytarzach, ucieczki z zamku. Teraz spełniłem swoje marzenie. I zostałem właścicielem zamku. A raczej zamek stał się moim właścicielem - mówił Maciej Musiałowski w podcaście "Rozmowy bez kompromisów" u Żurnalisty.

Zobacz także: Nocna awantura z udziałem Julii Wieniawy! Jej przyjaciel Maciej Musiałowski wyrzucony z modnej knajpy

Po tym, jak Maciej Musiałowski pochwalił się swoim zakupem w mediach społecznościowych przyjaciele aktora natychmiast pospieszyli z gratulacjami, a Małgorzata Kożuchowska zapytała: Kiedy parapetówka?!

Brawo, jesteś przykładem, jak afirmować swoje marzenia! Zawsze byłeś królewiczem, a teraz już w pełnej okazałości - napisała wprost Julia Wieniawa.

Z kolei Aleksandra Domańska zdradziła, że wiedziała już wcześniej o planach aktora:

Zobacz także

Jak marzył, tak zrobił. To dla mnie niezwykle inspirujące patrzeć, jak spełniasz marzenie za marzeniem. I cieszę się, że mogłam o nich słyszeć, zanim się spełniły - dodała Aleksandra Domańska.

Reklama

Jedna ze znajomych aktorka nie ukrywa, że jest zaskoczona zakupem aktora i wspomina, jak jeszcze w szkole średniej marzył o zamku, ale wtedy nikt tych słów nie traktował poważnie:

To jest niesamowite, pamiętam jak mówiłeś w liceum, że marzysz o zamku. Wtedy można się było uśmiechnąć pod nosem, bo to było takie urocze marzenie, a jednak zostało z Tobą na tak długo i MASZ ZAMEK. Wspaniałe, bez kitu ❤️