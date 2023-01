Katarzyna Cichopek niedawno obchodziła swoje 40. urodziny, a dziś, 25 listopada, jest dzień jej imienin. Z tej okazji na Instagramie gwiazdy pojawił się post, w którym aktorka nawiązuje do swojego święta. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" opublikowała wzruszający wpis i kadr. Zobaczcie sami! Katarzyna Cichopek świętuje imieniny. Wyznała, po kim odziedziczyła imię Katarzyna Cichopek to dziś zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiego show biznesu. W ostatnim czasie jej kariera zawodowa nabrała zawrotnego tempa, a ponadto od kilku tygodni wszyscy intensywnie śledzą jej nową, miłosną relację! Jak bowiem wiadomo, Katarzyna Cichopek jest w związku z Maciejem Kurzajewskim ! O łączącym ich uczuciu dowiedzieliśmy się dokładnie w dniu urodzin aktorki. Teraz z kolei gwiazda "M jak miłość" świętuje swoje imieniny! Aktorka z tej okazji opublikowała wzruszające zdjęcie, na którym widzimy, jak trzyma za rękę swoją babcię. Jak się okazało, babcia aktorki również ma na imię Katarzyna i właśnie od niej gwiazda otrzymała swoje imię. - Imię Katarzyna to moje najcenniejsze dziedzictwo, które dostałam od Babci - Kasi ❤️ Wraz z imieniem otrzymałam siłę, miłość do życia i szacunek do ludzi. Moja kochana Babcia w przyszłym roku skończy 100 lat 🥳 To co przeżyła i jak podchodzi do świata jest dla mnie źródłem ogromnej inspiracji i wielkiej mądrości. Dziś wszystkim Katarzynom życzę takiej mocy, czerpanej z wiary w siebie i we własne możliwości. Wszystkiego najlepszego Kaśki kochane! 😘 - napisała Katarzyna Cichopek. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez...