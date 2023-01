Katarzyna Cichopek o wakacjach z Maciejem Kurzajewskim: "Było obłędnie"

Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że jej związek z Maciejem Kurzajewskim to przygoda życia - szczególnie teraz, kiedy para udała się na kolejne, wspólne wakacje. Zakochani nie szczędzą fanom romantycznych kadrów z Jordanii. Na ich instagramowych profilach wylądował właśnie kolejny filmik. Nie zabrakło także romantycznego opisu. Koniecznie zobaczcie.

Katarzyna Cichopek na wakacjach z Maciejem Kurzajewskim

Dla tej dwójki nowy rok rozpoczął się tak, jak sobie to wymarzyli. Najpierw Katarzyna Cichopek świętowała 50. urodziny Macieja Kurzajewskiego. Wówczas okazało się, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" ma dla swojego ukochanego niecodzienny prezent - aktorka odwdzięczyła się dziennikarzowi za wyjazd do Izraela. Tym razem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udali się do Jordanii. Zakochani świetnie się bawią w Azji Zachodniej, a swoich fanów raczą licznymi kadrami z kolejnej wspólnej wycieczki. Właśnie na ich Instagramach wylądował uroczy filmik, na którym popularna para pokazała, jak spędza czas w Jordanii.

Instagram @katarzynacichopek

Na ich profilach nie zabrakło także romantycznego opisu. Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że wyprawa do Jordanii z ukochanym to prawdziwa przygoda życia. Widać to także gołym okiem - uśmiech nie schodzi jej z twarzy:

Najlepszym sposobem, by w jeden dzień doświadczyć piękna Wadi Rum 🏜️🐪 jest kilkugodzinna wyprawa samochodem 4x4. Sprawdziliśmy i było obłędnie! 😍 Przygoda życia! Ktoś z Was był w Jordanii? Co polecacie zwiedzić? - czytamy na Instagramie aktorki.

Fani uwielbiają patrzeć na Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w wakacyjnym wydaniu. Pod najnowszym filmikiem pary nie szczędzili im licznych komplementów:

- Jestem fanką Waszej miłości ❤️ Cudnie na Was się patrzy! Wszystkiego dobrego!

- Piękne widoki 😍🔥

- Ale piękne miejsce - widać, że jesteście szczęśliwi - przyjemnych chwil 😍❤️

- Cudowna para z Was 😍

Bez wątpienia tę dwójkę połączyła ogromna pasja do podróży. Trzeba przyznać, że miło patrzeć, jak wspólnie spełniają kolejne marzenie!

