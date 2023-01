Nie ucichła burza wokół związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Duża w tym zasługa Pauliny Smaszcz, która po chwili przerwy ponownie uderzyła w byłego męża. Dziennikarka opowiedziała, w jakim momencie porzucił ją prowadzący "Pytanie na śniadanie", nie przedstawiając go w zbyt dobrym świetle. Jednak najnowsze zdjęcia pary prezenterów pokazują, że gwiazdy zamierzają skupiać się przede wszystkim na swojej miłości. Opuszczając gmach Telewizji Polskiej, nie mogli się od siebie odkleić. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wychodzą ze studia w atmosferze miłości Choć Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już zmęczeni aferą z Pauliną Smaszcz , to para nie zamierza pozwolić, by ktoś stanął ich drodze do szczęścia. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" nie dbają już o to, jak zostaną odebrani w mediach. Para ostatnio opuściła gmach Telewizji Polskiej, nie odstępując siebie na krok. Zobacz także: Katarzyna Cichopek pisze o Macieju Kurzajewskim i nie ukrywa swojego szczęścia: "Jak w bajce" Jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu nie szczędziła sobie romantycznych gestów. Prezenterzy niemal non stop nawiązywali kontakt fizyczny, trzymając się za ręce czy przytulając się w drodze ze studia. Zobacz także: Kuba Wojewódzki ostro podsumował Paulinę Smaszcz. Nawiązał też do Kurzajewskiego: "męczennik" Power couple TVP ma jednak trochę powodów do zmartwień. Niedawno Paulina Smaszcz wbiła szpilkę Maciejowi Kurzajewskiemu, zarzucając mu, że zostawił ją, gdy była chora. Poniżej możecie zobaczyć miłosne zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.