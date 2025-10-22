Joanna Kurska, była pracownica programu "Pytanie na śniadanie" oraz żona Jacka Kurskiego, potwierdziła swój udział w ślubie jednej z najbardziej medialnych par polskiego show-biznesu — Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Uroczystość zaplanowana jest na sobotę, 25 października. Kurska przyleci specjalnie z USA, gdzie obecnie mieszka.

Emocjonalne słowa Kurskiej o parze młodej

Jak udało nam się ustalić, wśród zaproszonych na ślub Cichopek i Kurzajewskiego osób, pojawiło się wiele znanych nazwisk. Para nie zapomniała również o Joannie Kurskiej, która, jak podkreśliła w rozmowie z Plejadą, z wielką radość przyjęła zaproszenie. Zdradziła, że do Polski dotrze dzień wcześniej.

Lecę na ślub Kasi i Maćka, będę w Polsce już w piątek. Udało mi się zorganizować opiekę dla dzieci tu w Waszyngtonie, więc po raz pierwszy będę lecieć sama

Joanna Kurska nie ukrywała wzruszenia, mówiąc o przyszłych małżonkach. Podkreśliła, że szczerze cieszy się ich szczęściem i nie może doczekać się spotkania.

Bardzo się cieszę, że mogę im towarzyszyć w tym wyjątkowym dniu. Od początku dobrze im życzyłam, widać, że są szczęśliwi, a przecież nie mieli łatwo. Już nie mogę się doczekać, aż ich zobaczę i wyściskam

Kurska zna Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od wielu lat, także z czasów ich wspólnej pracy w telewizji. Jej słowa pełne wsparcia i ciepła pokazują, jak bliska relacja łączy ją z parą młodą. To wsparcie wydaje się szczególnie ważne w kontekście medialnego szumu, jaki towarzyszy ich związkowi i zbliżającej się ceremonii.

W rozmowie z mediami Joanna Kurska zdradziła także, że ma już przygotowaną jasnoróżową suknię na wesele.

Tak będzie wyglądał ślub Cichopek i Kurzajewskiego

Portal Plotek dotarł do zaproszenia ślubnego Kasi i Maćka, które rozesłali gościom. Dowiadujemy się z niego, że przedsięwzięcie potrwa aż dwa dni. Pierwszy dzień będzie bardziej uroczysty i na tę okoliczność państwo młodzi poprosili o przygotowanie eleganckich strojów. Na niedzielę z kolei zaplanowali dla bliskich tajemnicze atrakcje, które wymagają od nich, jak podkreślili w zaproszeniu, sportowych strojów.

Dla przyszłych nowożeńców i ich gości zapowiada się weekend pełen wrażeń.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego już lada dzień/Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

