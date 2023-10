Maciej Dowbor wypalił do żony bez zastanowienia. Naprawdę to powiedział. Fani: "Przesadził"

Czyżby tym razem Maciej Dowbor przesadził? Joanna Koroniewska opublikowała w sieci zdjęcie ośmieszające męża, a do niego dołączyła wpis pełen emocji. Nie zamierza ukrywać, że zachowanie ukochanego doprowadziło ją do istnej furii. Joanna Koroniewska wściekła na męża Tej pary nie trzeba chyba przedstawiać nikomu - Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat tworzą szczęśliwe i zgrane małżeństwo, a przy okazji dostarczają fanom sporo rozrywki. Para chętnie przenosi swoje poczucie humoru do mediów społecznościowych, głównie za pośrednictwem komediowych filmików, będących parodią zwykłego, codziennego życia. Zobacz także: Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska nie pojawili się na ślubie Wachowicz. Wiadomo, dlaczego Joanna i Maciej już niejednokrotnie pokazali, że mają do siebie ogromny dystans i lubią żartować z siebie nawzajem. Swego czasu oboje chętnie wrzucali do sieci zdjęcia, ośmieszające partnera. Czyżby teraz zamierzali wrócić do tego zwyczaju? Sobotnim popołudniem aktorka wrzuciła na Instagram zdjęcie Maćka, gdzie widzimy go w obcisłych, skórzanych spodniach, topie na ramiączkach, wykonanym z tego samego materiału, odsłaniającym cały jego brzuch, ogromnym naszyjniku i... czepku, który ma imitować łysinę! Zobacz także: Maciej Dowbor chciał, żeby jego córka została drugą Igą Świątek. To nagranie jest hitem Już na samym wstępie Joasia zaznaczyła, że jest to pierwszy element zemsty. Ale co takiego przeskrobał Maciej? Okazało się, że zostawił swoją ukochaną żonę, tonącą w obowiązkach, na cały weekend zupełnie samą. Słodka zemsta. Co wymyślić „w prezencie” mężowi, jak już powróci z wojaży?!! Maciej Dowbor wyjechał na CAŁY weekend na turniej tenisowy. Ja nie dość, że cały tydzień próby, spektakle wraz z weekendem w teatrze, to jeszcze ogarniam MU dzieci - napisała...