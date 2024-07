Maciej Czaczyk to zwycięzca drugiej edycji show "Must Be The Music: Tylko Muzyka". 17-letni wówczas wokalista był faworytem Kory i podbił serca milionów widzów, zgarniając główną nagrodę w postaci 100 tysięcy złotych. Przypomnijmy: Maciej Czaczyk wygrał 2. edycję Must Be The Music”!

Młody wokalista ma na swoim koncie debiutancki album, który powstał we współpracy z Robertem Jansonem - jednym z najbardziej uznanych kompozytorów w Polosce i twórcą legendarnej grupy Varius Manx. Jego utwory cieszyły się dość sporą popularnością w stacjach radiowych i internecie, więc wydawało się, że jest na dobrej drodze, aby zrobić dużą karierę. Nieoczekiwanie jednak Czaczyk poinformował, że... wstępuje do seminarium duchownego, aby zostać księdzem!



Moi kochani. Dziś oficjalnie zostałem przyjęty do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Tym samym chciałbym oświadczyć oficjalnie, że zamykam się dla świata i będę kształcił się na przyszłego kapłana katolickiego.Proszę Was teraz o wsparcie modlitewne. Ja też polecam wszystkich moich fanów w mojej osobistej modlitwie. Niech żyje Chrystus Król !!! - napisał Czaczyk na swoim Facebooku.

Maciej nie zdradził, czy plany związane z kapłaństwem oznaczają zawieszenie kariery muzycznej. Co sądzicie o jego decyzji?