Kolejne emocje zapewni nam 1391 odcinek serialu „M jak miłość”. To wtedy Marcin wyjdzie z aresztu i pierwszą rzeczą jaką zrobi, będą odwiedziny Izy w szpitalu. Chodakowski spotyka się teraz z Anią i zaczął sobie z nią układać życie, ale Iza nadal jest mu bardzo bliska.

Jednak powrót do dawnej partnerki nie będzie łatwy! A na drodze pojawi się... Jakub. Adrianna Kalska w „Kulisach serialu M jak miłość” powiedziała, że w życiu jej serialowej bohaterki pojawi się nowy mężczyzna, a wraz z nim „nadzieja na nową relację”. Czy Marcin będzie zadowolony z takiego obrotu spraw? Pogodzi się z tym, że w życiu Izy i Mai ważną rolę będzie odgrywał Jakub?

Jak się okazuje Chodakowski zdenerwuje się na samą wiadomość o kontakcie Izy z policjantem. Będzie nie tylko zaskoczony, ale i zazdrosny. W końcu zrozumie, że tak naprawdę kocha Izę? Potrzebne były tak dramatyczne okoliczności, aby to zrozumiał!

Marcin na początku nie zwracał na to uwagi, dopiero później pojawia się coś takiego, że to uczucie Marcina do Izy okazuje się być tak silnym, że on nie może sobie dać rady z tym, że Jakub smali cholewki do Izy - Mikołaj Roznerski zdradził w „Kulisach serialu M jak miłość”.