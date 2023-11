Wielkie powroty i spektakularne odejścia to codzienność w serialu "M jak miłość". W ubiegłym roku swoje odejście zapowiedział Piotr Nerlewski, czyli serialowy Franek. Scenarzyści rozwiązali wątek Natalki i Franka, w taki sposób, aby pozostawić aktorom możliwość powrotu. Para wyjechała w Bieszczady i tam rozpoczęła wspólne życie. O Natalce i Franku fani serialu zdążyli już zapomnieć, ale na Instagramie Piotra Nerleckiego pojawiło się zdjęcie, którego nikt się nie spodziewał! Zobacz, co napisał aktor!

Jakie zdjęcie opublikował Piotr Nerlecki?

Aktor na swoim instagramowym koncie, opublikował zdjęcie z pozdrowieniami dla fanów "M jak miłość". Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jest to zdjęcie z planu serialu. Co więcej, Nerlecki pyta internautów czy stęsknili się za serialowym Frankiem. Na uwagę zasługuje jeden z hashtagów - #powrót. Czy w ten sposób aktor zapowiedział swój powrót do "M jak miłość"?

Pozdrawiamy z @ukulelekk z planu @mjakmilosc.official ???? stęskniliście się?

#powrót #mjakmilosc #bezczapki #franek#natalka

Warto dodać, że Piotr Nerlewski wrócił też na plan 2. sezonu "Za marzenia". To doskonała wiadomość dla fanów aktora!

Co się działo z karierą zawodową Piotra Nerleckiego po odejściu z "M jak miłość"?

Serialowego Franka oglądaliśmy przez trzy lata. Potem pojawiły się informacje o odejściu Nerleckiego. Aktor, tak żegnał się z serialem:

Dziś (18 września) zakończyłem moją przygodę z "M jak Miłość".

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie wspierali, dziękuję produkcji, ekipie, aktorkom i aktorom, których spotkałem i miałem przyjemność z nimi grać, ale przede wszystkim Wam - jesteście wspaniałe i wspaniali! ❤️Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję!!!

Jego kariera zaczęła nabierać rozpędu. Aktor dostał jedną z głownych ról w serialu "Za marzenia", pojawił się też na dużym ekranie oraz na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Być może zatęsknił za serialem "M jak miłość"? A może zamierza się wrócić tylko po to, aby całkowicie zakończyć swój wątek?

Piotr Nerlewski w serialu "M jak miłość"