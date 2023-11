Reklama

29 maja zobaczymy ostatni odcinek "M jak miłość" przed wakacjami! Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie kilku intryg, które spędzają im sen z powiek. Jedną z nich jest zagmatwana historia "trójkąta miłosnego", który tworzy Iza (Adriana Kalska), Artur (Tomasz Ciachorowski) oraz Marcin (Mikołaj Roznerski). Przypomnijmy, że Skalski sfałszował wyniki badań DNA, aby wmówić Marcinowi, że to nie on jest ojcem małej Mai. Ostatnio Artur poszedł też o krok dalej. Skalski zaszantażował Izę i zmusił ją do tego, aby wzięła z nim ślub!

Fani "M jak miłość" po cichu marzą o tym, aby Artur zniknął z życia Izy i Marcina. Niestety, mamy dla nich złe wieści. Artur nadal będzie mieszał. Co więcej, wygląda na to, że rozszerzy swoją strefę wpływów! Wskazuje na to najnowsze zdjęcie opublikowane przez Tomasza Ciachorowskiego na Instagramie. Aktor pozuje na nim z babcią Basią (Teresa Lipowska) i Kisielową (Małgorzata Rożniatowska). Czy to oznacza, że Artur namiesza również w Grabinie?!

Pod wspomnianym zdjęciem rozpętała się prawdziwa burza. Fani prześcigają się w domysłach na temat tego, co wydarzy się w "M jak miłość" po wakacjach.

- Oj Artur, Artur... Kisielową też sterroryzujesz i zaciągniesz do ołtarza? ???? - Widzę że Artur zaczyna mieszać nawet i w Grabinie ???? zapowiada się ciekawy jesienny sezon emki ???? - Postać Artura pasowałaby wg mnie do 2 postaci: Anety i Karoliny. Stworzyliby taki ciekawy trójkąt, że aż strach się bać na czele z intrygą i manipulacjami. P.S. Byłoby ciekawe - to tylko kilka komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciem Artura w Grabinie.

Jak myślicie, co Skalski będzie robił w Grabinie? I przede wszystkim: jak zakończy się jego konflikt z Marcinem?! Tego dowiemy się już po wakacjach w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Co robi Artur w Grabinie?

