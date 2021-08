Biały total look Adriany Kalskiej na ramówce TVN. Zadała szyku na czerwonym dywanie?

Mikołaj Roznerski opublikował na Instagramie nowy wpis, w którym wspomina premierę "M jak miłość" i swój debiut na planie serialu. Aktor nawiązał również do roli Adriany Kalskiej z którą gra parę w hicie Telewizyjnej Dwójki. Nie uwierzycie, co napisał o swojej ukochanej. Musicie zobaczyć wpis i zdjęcia Mikołaja Roznerskiego! Mikołaj Roznerski o swojej roli w "M jak miłość" Dokładnie 25 sierpnia 2000 roku ruszyły prace na planie jednego z największych hitów Telewizyjnej Dwójki. Widzowie szybko pokochali rodzinę Mostowiaków i dziś chyba nikt nie wyobraża sobie ramówki TVP2 bez "M jak miłość". 20 lat po rozpoczęciu serialu Mikołaj Roznerski opublikował w sieci wpis, w którym wspomina, jak trafił do produkcji. Aktor wspomina również moment w którym Adriana Kalska dołączyła do "M jak miłość". Kochani 20 lat temu ,bo 25 sierpnia 2000 r. kliknął pierwszy klaps serialu @mjakmilosc.official ❤️❤️ Jak serial się zaczął to miałem 17 lat i oglądałem z zapartym tchem co się dzieje u rodziny Mostowiaków ☺️ W tamtym czasie ani mi przez myśl nie przeszło , że będę aktorem . 😁 Ja dołączyłem do obsady w 2012 a moja żonka dołączyła tam 3 lata później- na moje szczęście 🤓😁❤️ Zauważył mnie producent w Lubelskim Teatrze Osterwy gdzie stawiałem swoje pierwsze kroki na deskach teatru😁- napisał na Instagramie. Jak na wpis aktora zareagowali internauci? Część fanów zwróciła uwagę na to co napisał o swojej "żonce"! - Uwielbiam ten serial i Was! ❤️😘 - Super💗 💗💗💗💗 uwielbiam oglądać przede wszystkim Was , czekam na nowy sezon 😍/ - Żonka? 🤪 Gratulacje 🙋‍♀️ - Ooooo moja żonka??? Czyżbys chciał nam cos przez to powiedzieć...