1380 odcinek "M jak Miłość" już 10-go września w telewizyjnej dwójce. Widzów czekają niemałe emocje - dojdzie wreszcie do spotkania Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski), który oficjalnie dowie się, że Maja jest jego córką. Rozmowa będzie bardzo krótka, ale padną znaczące słowa, które bardzo zabolą Anię (Maria Pawłowska). Czy to zaważy o związku mężczyzny z dziennikarką? Sprawdźcie o co dokładnie chodzi!

Ania zostawi Marcina?!

Marcin wyruszy na poszukiwania byłej partnerki i małej Majki. W drodze, zorientuje się, że ktoś go śledzi... Będzie to Ania! Choć na początku zdeterminowany mężczyzna zabroni ukochanej jechać ze sobą, ostatecznie przyczyni się ona do spotkania z Izą. To właśnie dziennikarka pójdzie do domu, gdzie znajduje się Artur z kobietami i porozmawia z gosposią, która będzie bardzo zdezorientowana, po czym znajdzie śpioszki dziewczynki!

Po chwili z domu wyjdzie Artur, który sprawdzi czy nikt ich nie obserwuje i zakomunikuje przerażonej żonie (przypomnijmy - Iza wyszła za niego pod przymusem), że za kilka dni opuszczają kraj. Zrozpaczona kobieta otrzyma telefon od koleżanki, dowie się, że Marcin jej szuka, wyjdzie "na spacer" i tam spotka ojca swojego dziecka...

Czy Artur odpowie za swoje czyny?