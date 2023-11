Od początku było oczywiste, że ta edycja „Big Brothera” będzie różniła się od poprzednich! Kontrowersyjne sytuacje są na porządku dziennym, a jedna z nich miała miejsce pierwszego wieczoru. Kolejne wiążą się ze szczerym wyznaniem Łukasza Darłaka, który podczas rozmowy z Wielkim Bratem został zapytany o bardzo osobistą kwestię, jaką jest orientacja seksualna.

Reklama

Dlaczego w „Big Brotherze” pojawiają się pytania o orientację seksualną?

Zaskakujące, że pytania i rozmowy na temat orientacji seksualnej pojawiają się już w pierwszym tygodniu trwania show, kiedy uczestnicy nie zdążyli się jeszcze dobrze poznać, a tym bardziej zyskać sympatię widzów. Okazuje się, że wszystko dlatego, że sami uczestnicy domu Wielkiego Brata w pierwszych dniach ustalali orientację seksualną pozostałych. Niestety nie do końca wiedzieli, jak określić orientację Łukasza Darłaka i to było powodem do niewybrednych żartów. W końcu zdecydowali się zapytać go wprost i usłyszeli dobitną odpowiedź:

Nie jestem gejem.

Oczywiście to było wystarczające wyznanie, ale chłopak poszedł o krok dalej i zdradził:

Epizod był biseksualny, ale nie sądzę, że z tego powodu powinienem mówić, że jestem gejem.

Niestety to, co dopowiedział sprawiło, że uczestnicy jeszcze bardziej zaczęli plotkować na jego temat.

Wielki Brat w pokoju zwierzeń dalej pyta Łukasza o orientację!

Pikanterii całej sytuacji dodała produkcja, kiedy okazało się, że o swojej orientacji Łukasz rozmawiał też w pokoju zwierzeń, gdzie powiedział:

Nie chciałem odpowiadać na to pytanie, jeszcze jest za wcześnie, nie chcę się otwierać. Dlatego odpowiedziałem im, że jestem hetero, chociaż jestem bi ze skierowaniem na gej.

Ta historia wywołała prawdziwą burzę w sieci. Jedni krytykują chłopaka, za to, że nie jest szczery w rozmowie z uczestnikami, inni bronią go uważając, że pytania o orientację są nie na miejscu i w ogóle nie powinny paść.

Ta rozmowa w pokoju zwierzeń powinna się odbyć?

Łukasz Darłak już wcześniej pojawiał się w serialach TVN

East News

Reklama

Zobacz także: Gdzie oglądać nieocenzurowane sceny z Big Brothera?! Wiemy, co tam zobaczycie...