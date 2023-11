Po 18 latach od startu pierwszej edycji ruszył Big Brother! W niedzielny wieczór poznaliśmy uczestników programu. Kim są nowi mieszkańcy domu Wielkiego Brata?

Program prowadzą Agnieszka Woźniak-Starak i Bartek Jędrzejak, pomagają im Filip Chajzer i Małgorzata Ohme, którzy prowadzą studio "Big Brother nocą". To Ohme prowadziła casting do show. Jak mówi, szukali ludzi różnych, żeby grupa była różnorodna. A na castingi stawiło się 15 tys. osób!

Myślę, że wybraliśmy ludzi naprawdę wyjątkowych - mówiła Ohme.

Uczestnicy Big Brother 2019 przez 3 miesiące będą walczyć o 100 tys. zł nagrody.

Kim są uczestnicy Big Brother 2019?

W domu Wielkiego Brata zamieszkało 16 uczestników.

Radek Palacz

Pierwszy nowy i pełnoprawny uczestnik to twardy facet. Jest stolarzem i projektantem.

Ślązok jest przygotowany - mówił.

Sam nazywa się patriotą. Mówi, że jest pamiętliwy i charakterny. W życiu przede wszystkim szczyci się swoimi synami.

Kasia Olek

Wokalistka i fotografka. Rzuciła szkołę muzyczną i zaczęła grać na ulicy. Nie ma na razie chłopaka. Jak mówi 2 lata żyje w celibacie, a seks nie jest dla niej w ogóle ważny. Mówi, że jest manipulantką i prowokatorką. W domu Wielkiego Brata będzie jej brakowało mamy i muzyki.

Tomek Urban

34-latek z Gliwic. Od 10 lat żyje z modelingu. Wielbiciel motoryzacji jeździ Jaguarem. Obecnie jest wolny i chce, by tak zostało przez jakiś czas. Ucieka od problemów i odpowiedzialności. Ma doświadczenie przed kamerami, ale w programie chce być sobą.

Karolina Wnęk

21-latka studiuje dziennikarstwo w Krakowie. Pochodzi z rodziny wielodzietnej na Orawie. Młoda góralka nie ma chłopaka. Na widowni siedziała jej siostra, niemal identycznie wyglądająca.

Igor Jakubowski

26-letni sportowiec, pięściarz. Wicemistrz Europy, mistrz Unii Europejskiej i 10-krotny mistrz Polski. Obecnie ma kontuzję, więc ma też przerwę w karierze. Lubi pomagać ludziom. Nie mieszka z żadną kobietą, a jedynie z psem - buldogiem francuskim.

Tak prezentuje się na ringu:

Justyna Żak

26-letnia weganka z Białegostoku. Zawodowo zajmuje się swoim... kanałem na YouTube, gdzie przedstawia przepisy wegańskie. Wszyscy mogą na nią liczyć, nie potrafi żyć bez innych. Żałuje, że musi zostawić chłopaka Pawła na tak długo, ale mówi, że da radę.

Łukasz Darłak

26-latek pochodzi z Rzeszowa. Mieszka i pracuje w Londynie. Z wykształcenia psycholog. W domu Wielkiego Brata nie będzie nikogo analizował. A najlepszą psychoterapią będą przyjaźnie.

Magda Wójcik

Ma 32 lata i przyjechała z Londynu, jest bardzo aktywna na Instagramie. Studiowała biotechnologię żywności, ale pracuje w butiku na Bond Street. Uważa, ze Polska jest krajem nietolerancyjnym i chce to zmienić. Lubi różowy kolor, podobny do jej "personality". Uważa, że jest skromna i wrażliwa.

Iza Mączka

Ma 42 i trójkę dzieci. Pracuje w dużej korporacji, kieruje zespołem. Od 10 lat jest "szczęśliwie rozwiedziona". Wolny czas spędza w górach.

Oleh Riashencev

Przyjechał z Ukrainy i liczy na dobrą zabawę. Ma 20 lat i pochodzi z Zaporoża. Ma polskie korzenie. Przyjechał tu szukać lepszego życia. Jego pasją jest sport - gimnastyka i boks. Obecnie jest budowlańcem, ale nie lubi tego zajęcia. Chciałby być aktorem.

Natalia Wróbel

Chce być celebrytką. Mieszkała we Włoszech i Szwajcarii. Była w związku z 20 lat starszym mężczyzną. Lubi rywalizować. Na wejściu do domu Wielkiego Brata... pękło jej ramiączko od sukienki.

Klaudia Marchewka

25-latka z Nowej Huty ma... 11 letniego syna - po śmierci mamy zajęła się bowiem swoim 14 lat młodszym bratem. Zajmuje się transportem medycznym, rapuje, uwielbia biegać, jeździ motocyklem.

Bartek Boruc

Bartek zwany "Blondyn" zajmuje się hip-hopem. Mieszka w Irlandii, gdzie pojechał za pieniędzmi. Sam przyznaje, że miał problemy z narkotykami i alkoholem. Pomogła mu obecna żona. Dziś mają 12-letniego syna.

Marlena Klimczyk

34-latka jest detektywem i ma trójkę dzieci. Zajmuje się głównie... obserwacją osób niewiernych. Chce coś zmienić w życiu. Jest singielką.

Daniel Barłóg

Góral z Suchej Beskidzkiej. Ma 42 lata. Zajmuje się hodowlą dzikich owiec. Jest morsem. Jego ukochana to Sylwia. Big Brothera traktuje jako wyzwanie. Jest prawdziwym chrześcianinem.

To on wyczytał też pierwszy komunikat Wielkiego Brata. Agnieszka i Maciek, którzy jako pierwsi weszli do domu, musieli opuścić go do czasu wyboru - widzowie decydują bowiem kto z nich zostanie w Big Brotherze.