Łukasz Sędrowski jest jedną z najbardziej intrygujących postaci ostatniego sezonu „Rolnik szuka żony”. W programie poznał Agatę i poprosił ją o rękę. Wydawało się, że wszystko potoczy się jak w bajce, jednak rzeczywistość okazała się inna i ich związek nie przetrwał próby czasu.

Po programie o rolniku znów zrobiło się głośno za sprawą mediów społecznościowych. Mężczyzna też często pojawia się w "Pytaniu na śniadanie", zasiadając na kanapie jako jeden z gości. Niedawno Łukasz Sędrowski był zaproszony na wesele Kasi i Piotra. Jako pierwszy ujawnił na Instagramie zaproszenie na ich ślub, a teraz oni zdradzili coś na temat rolnika. Zobaczcie, co działo się na ich weselu!

Łukasz Sędrowski ma nową partnerkę?

Łukasz Sędrowski był jednym z gości na weselu Kasi i Piotra. Wśród zaproszonych gości znalazło się duże grono uczestników z różnych edycji „Rolnika”, którzy doskonale bawili się we własnym towarzystwie, a wśród nich nie mogło zabraknąć też Marty Manowskiej. Prowadząca program zdradziła, że prawie wszyscy rolnicy przyszli na wesele z osobami towarzyszącymi, jedna z par brała udział w weselnych zabawach i wspólnie złapała bukiet i muchę.

Manowska nie chciała zdradzić, o kogo chodzi, ale zrobili to Kasia i Piotr, którzy w telewizji śniadaniowej wyznali, że to Łukasz Sędrowski i jego partnerka. Czy to oznacza, że będzie kolejny ślub? Na to musimy jeszcze poczekać! Jedno jest pewne, zarówno Łukasz, jak i Agata ruszyli już do przodu i oboje są otwarci na nowe znajomości.

Agata Rusak pokazała zdjęcia z wakacji

Była narzeczona Łukasza Sędrowskiego niedawno pochwaliła się zdjęciami z wakacji i na Instagramie napisała, że w końcu jest szczęśliwa. Okazuje się, że Agata Rusak doskonale bawiła się w towarzystwie innych uczestników "Rolnika", a po programie powstało nie tylko wiele nowych związków, ale też znajomości, a nawet przyjaźni. Niedługo nowa edycja, a wraz z nią nowe szanse dla rolników! Będziecie oglądać?

Łukasz Sędrowski w "Rolnik szuka żony" był zaręczony z Agatą Rusak

