Agata z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" znów spotkała się ze Zbyszkiem Kraskowskim! To już kolejny raz kiedy w sieci pojawia się ich wspólne zdjęcie. Ostatnio Agata razem z Janem z piątej edycji i Zbyszkiem z czwartek odsłony show TVP wybrali się w Bieszczady. Teraz okazuje się, że była narzeczona Łukasza Sędrowskiego znów spotkała się ze Zbyszkiem! Agata opublikowała na Instagramie nowe zdjęciem z rolnikiem! Razem z nimi pozują także inne uczestniczki piątej edycji show!

Spotkanie uczestników "Rolnika"

Zaledwie kilka dni temu Agata zdradziła swoim fanom, że wypoczywa na Mazurach. Teraz okazuje się, że była narzeczona Łukasza z piątej edycji "Rolnika" znalazła również czas na spotkanie ze Zbyszkiem Kraskowskim i swoimi rywalkami z programu!

Rywalki rolnika znowu razem ????????????????- napisała na Instagramie.

Agata spotkała się ze Zbyszkiem oraz Iwoną i Dorotą, które w piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" walczyły o względy Łukasza Sędrowskiego. Dorota pojawiła się na samym początku show, ale rolnik nie wybrał jej do finałowej trójki, którą zaprosił do swojego domu. Iwona z kolei pożegnała się z programem po tym, jak rolnik potwierdził jej podejrzenia, że od samego początku jego faworytką była Agata. Jak już wiemy, Łukasz rzeczywiście wybrał Agatę- w jednym z ostatnich odcinków doszło nawet do zaręczyn pary. Niestety, kilka miesięcy po zakończeniu programu okazało się, że Agata i Łukasz podjęli decyzję o rozstaniu.

Teraz Agata spotkała się z koleżankami z "Rolnika" i Zbyszkiem z czwartej edycji! Jak na ich wspólne zdjęcie zareagowali internauci?

- Fajna ekipa

- Super ekipa????????

- O rajciu, moj ulubiony rolnik!- pisali internauci.

Zobaczcie zdjęcie ze spotkania byłych uczestników programu "Rolnik szuka żony"! Spójrzcie tylko na Agatę- widać, że znów jest szczęśliwa i nie cierpi już po rozstaniu z Łukaszem.

