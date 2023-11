Ach, co to był za ślub! Kasia i Piotr z "Rolnik szuka żony" powiedzieli sobie w piątek sakramentalne "Tak"! Uroczystość odbyła się niedaleko Makowa Mazowieckiego, a młodzi zaprosili na nią m.in. uczestników programu - w tym Adama Kraśkę, Zbigniewa z 3 edycji, Zbyszka, Mikołaja i Karola z 4., a także Jana, Krzysztofa, Łukasza i Grzegorza z 5 edycji "Rolnika". Ten ostatni, jak wynika ze zdjęć publikowanych obficie przez Kraśkę siedział obok tajemniczej brunetki! Co jeszcze pokazał rolnik na swoim profilu facebookowym? Jak bawili się uczestnicy wesela? Zobaczcie w naszej galerii!

