Kasia i Piotr z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" 2 sierpnia wezmą ślub. To już kolejna para, która poznała się dzięki programowi. Jako pierwsi ślub wzięli Małgosia i Paweł. Tymczasem Piotr i Kasia dopiero teraz zaplanowali huczne wesele, na które zaprosili wielu uczestników z "Rolnika", a wśród nich znalazł się Łukasz Sędrowski. Jak informuje "Super Express" zaproszenie dostała też Agata Rusak, czyli była narzeczona Łukasza. Jak para zareaguje na swój widok? Oboje pojawią się z osobami towarzyszącymi?

Czy Agata i Łukasz przyjdą na ślub Kasi i Piotra?

Agata i Łukasz poznali się w programie "Rolnik szuka żony", a podczas jednej z randek mężczyzna poprosił swoją wybrankę o rękę, a ta się zgodziła. Jakiś czas po zakończeniu edycji okazało się, że nie są już razem, a powód zerwania jest owiany tajemnicą. Co prawda oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, ale tego tematu zgodnie nie komentują! Oboje ruszyli do przodu i widać, że ich relacja to już przeszłość!

Łukasz jako pierwszy pochwalił się zdjęciem zaproszenia, które otrzymał od Kasi i Piotra, potwierdzając swoją obecność na ich weselu. Jak donosi "Super Express" zaproszona została również Agata Rusak, Zbyszek Kraskowski, Adam Kraśko z 1. edycji i Zbyszek Pyda z 3. edycji. Jak zachowa się Agata, kiedy zobacz Łukasza? I czy oboje pojawią się z osobami towarzyszącymi? Być może relację z wydarzenia opublikują na Instagramie. Zobaczymy, czy będzie się bez afery!

Na liście gości znalazła się też Marta Manowska. Z całą pewnością prowadząca "Rolnika" pojawi się na uroczystości z kamerą, a już w nowej edycji będzie można zobaczyć nagranie ze ślubu.

Ślub Piotra i Kasi z "Rolnik szuka żony"

Według informacji magazynu "Rewia" ślub odbędzie się 2 sierpnia niedaleko Makowa Mazowieckiego. Para zaprosiła aż 200 gości! Zapowiada się huczne wesele. Para ma już synka, Aleksa. W programie Piotr miał wiele nieoczekiwanych komplikacji, ale ostatecznie okazało się, że czwarta kandydatka, którą wybrał jest miłością jego życia.

Agata i Łukasz zaręczyli się w programie, ale ich związek rozpadł się.

Piotr Kościesza miłość znalazł w programie "Rolnik szuka żony"

