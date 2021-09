Minister PiS komentuje występ żony, Marianny Schreiber, w "Top Model". Odcina się od modelki?

Aleksandra Krysiak z " Top Model " właśnie została mamą! Uczestniczka trzeciej edycji show TVN pokazała zdjęcia swojej pierwszej córeczki na Instagramie. Zobacz także: Gwiazda "Top Model" wyszła za mąż! Mamy ZDJĘCIE sukni ślubnej! Przepiękna! Aleksandra Krysiak z "Top Model" urodziła Aleksandra Krysiak podbiła serca widzów w trzecim sezonie programu "Top Model". Na początku 2020 roku dołączyła do grona młodych mam! 19 stycznia urodziła się jej wymarzona córeczka. To pierwsze dziecko modelki. 19.01.2020 dzień narodzin Naszego pierwszego Cudu Świata ✨- napisała Ola na Instagramie. Ola i jej córeczka opuściły szpital już trzy dni po narodzinach. Modelka podzieliła się swoją radością i uczuciami, które teraz jej towarzyszą: Pierwszy dzień w Naszym domu 🤍 Miłość do ludzi jest uniwersalna i objawia się na wiele sposobów, ale miłość do własnego dziecka to uczucie najwyższej świadomości. Najpiękniejszą i bezwarunkową miłość trzeba sobie wypracować w bólach. Opisała również swój poród: Jak to kilka dni przed porodem napisała mi @magdzwed- "Poród to tylko kilka chwil w skali życia." Ta chwila wydaje się trwać wieczność kiedy omdlewasz z braku sił, a wiesz, że przed Tobą jeszcze najtrudniejsze zadanie, ale w momencie gdy usłyszysz pierwszy głos swojego dziecka, poczujesz jego dotyk, te kilka czasami kilkanaście wyczerpujących godzin łez i bólu, którego nie jest się w stanie opisać, staje się momentalnie chwilą - ułamkiem sekundy w skali życia. W momencie kiedy myślałam , że już nie dam rady, przypominając sobie te słowa zmotywowałam głowę i ciało do działania, mając świadomość, że to ode mnie zależy jak długo ta chwila będzie trwać....