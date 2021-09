"Top Model": Marianna Schreiber, żona ministra, odpadła z show! "Źle mi poszło"

Właśnie ruszyła nowa edycja programu "Top Model" i już w pierwszym odcinku nie zabrakło emocji! W show pojawiła się m.in. modelka plus size. Agata Wiśniewska oczarowała jurorów swoją osobą, jednak Marcin Tyszka nie odmówił sobie komentarza odnośnie figury dziewczyny. Zobaczcie! Zobacz także: Gwiazda "Top Model" wyszła za mąż! Zdecydowała się na bardzo oryginalną suknię ślubną Kody rabatowe Reserved możesz wykorzystać na najnowszą kolekcję odzieży w rozmiarach plus size. "Top Model": W programie pojawiła się modelka plus size! Marcin Tyszka nie powstrzymał się od uszczypliwego komentarza Program "Top model" ruszył pełną parą! Poznaliśmy już pierwszych kandydatów, którzy przeszli do kolejnego etapu show. Wygląda na to, że w tym sezonie nie będzie brakowało zaskoczeń. Już w pierwszym odcinku pojawiła się modelka plus size - Agata Wiśniewska. Dziewczyna ma 26 lat, a jej przygoda z modelingiem zaczęła się od branży ślubnej. Widać, że świetnie czuje się przed obiektywem i jest doświadczona w tym zawodzie. Agata w pełni akceptuje siebie i swój wygląd, a przychodząc do programu "Top model" nie obawiała się negatywnych komentarzy. Joanna Krupa , Dawid Woliński i Kasia Sokołowska byli pod ogromnym wrażeniem dziewczyny. Jedynie Marcin Tyszka na początku postanowił dość ostro skomentować figurę 26-latki sugerując, że Agata mogłaby schudnąć. - Przecież możesz coś zmienić w tej sylwetce – powiedział Marcin Tyszka do Agaty. - Co ty byś zmienił? - zapytał Dawid Woliński. - Dwa rozmiary - odpowiedział fotograf. Jednak ostatecznie po wykonaniu sesji zdjęciowej również Marcin Tyszka postanowił dać szansę modelce plus size. Myślę, że będzie ci bardzo ciężko w...