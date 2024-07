2 z 12

Doda

Obserwujących: 9518

instagram.com/dodaqueen

Królowa rządzi również na Instagramie. Jej profil to prawdziwa kopalnia seksownych, ale też zabawnych fotek. Gwiazda lubuje się w zdjęciach skupiających się na jej fantastycznej figurze czy ponętnych ustach. Bardzo często możemy też zajrzeć do jej garderoby czy podejrzeć, jak szykuje się do koncertu. Wszystko to oprawione oczywiście jej charakterystycznym poczuciem humoru. My jednak najbardziej lubimy fotorelacje z czasu wolnego Dody, który spędza z przyjaciółmi na świeżym powietrzu lub imprezach. Prawdziwe szaleństwo!