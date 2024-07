Sneakersy dobrze wyglądają zarówno z dresami, jeansami, jak i z eleganckimi spodniami z materiału. Można je zestawić z jeansową sukienką lub kurtką typu bomber. W wersji na koturnie idealnie prezentują się w eleganckich stylizacjach, np. z płaszczem, kapeluszem i torebką.

Sneakersy to buty, które łączą w sobie wygląd sportowego i nieco bardziej eleganckiego obuwia. Pasują do sukienek i spodni, można je nosić zarówno w ciągu dnia, jak i podczas wieczornych wyjść. Sneakersy na koturnie to popularna wersja tych butów.

Sportowy strój ze sneakersami

Stylizacja z białymi spodniami, kolorową wzorzystą bluzką i kurtką typu bomber idealnie komponuje się ze sneakersami. Do tego obuwia pasują takie dodatki, jak plecak-worek i duży zegarek. Ciekawie będą wyglądać też: biały t-shirt, modne jeansowe spodnie z dziurami i sweter oversize. Zamiast tej ostatniej części garderoby można też założyć kurtkę ramoneskę lub bawełnianą bluzę, np. z kapturem. Do tego zestawu wspaniale pasują kolorowe sneakersy. Obuwie dobrze wygląda też z luźnymi spodniami dresowymi bądź szerokimi, uszytymi z materiału. Sukienka o sportowym kroju i niewielki plecak z tworzywa skóropodobnego to także dobry wybór.

Sneakersy w eleganckiej odsłonie

Sneakersy można także zestawić z nieco bardziej oficjalnymi ubraniami. Będą się doskonale prezentowały w połączeniu z jeansową sukienką spiętą w talii cienkim brązowym paskiem. Do tego można dobrać duże kolczyki w złotym kolorze i okulary przeciwsłoneczne. Z pastelowymi sneakersami wspaniale komponują się ciemnogranatowe jeansy i krótki płaszcz w odcieniu pudrowego różu. Jako dodatki warto wykorzystać: cienką wzorzystą chustę i niewielką torebkę w jasnym kolorze. Najbardziej klasyczna wersja to czarne materiałowe spodnie, biała koszula i żakiet połączone z czarno-białymi sneakersami.

Sneakersy na koturnie – stylizacje

Sneakersy na koturnie to obuwie, które dodaje centymetrów i optycznie wyszczupla sylwetkę. Jest wygodne i można je nosić nawet przez cały dzień. Najlepiej wygląda w połączeniu z obcisłymi spodniami typu rurki, jegginsy lub tregginsy. Butów na koturnie lepiej nie zakładać do lekkich i zwiewnych sukienek, ponieważ są zbyt masywne. Będą natomiast dobrze wyglądały z długim płaszczem, czarnymi spodniami i kapeluszem. Do stylizacji można dodać torebkę noszoną na ramieniu i długie kolczyki.