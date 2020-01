Lidl lansuje nowe trendy na wiosnę 2020! Total jeans look - koszulę i spodnie kupicie za mniej niż 100 zł

Lidl prezentuje nowe trendy na wiosnę 2020. Niedawno w sklepie mogliśmy kupić hitowy płaszcz w kartkę za 100 złotych, a teraz od poniedziałku 27 stycznia w sklepach stacjonarnych Lidla i na stronie internetowej dostępny będzie kolejny hit - tym razem jeansowy total look składający się z tuniki z jasnego jeansu (49,99 zł) i klasycznych jeansów super skinny (44,99 zł). Takie połączenie sprawdzi się idealnie, jeśli dodacie do niego odjechane sneakersy lub balerinki. Nie zapomnijcie o torbie w rozmiarze XXL, która wyparła mikrotorebki modne jeszcze w sezonie jesienno-zimowym 2019.

Jakie jeansy na wiosnę 2020?

Klasyczny jeans będzie jednym z najmocniejszych trendów wiosny 2020. Projektanci z nostalgią wracają do niebieskich jeansów. W tym sezonie z pewnością będziemy je nosić całą wiosnę! Czarne czy szare jeansy schowajcie na dno szafy - i skupcie się na niebieskich jeansach - tych klasycznych ciemniejszych i jaśniejszych błękitnych.

A co z krojem jeansów? Projektanci szukali idealnego modelu, który mógłby godnie zastąpić rurki, ale okazało się że jest to... niemożliwe! Kobiety na całym świecie pokochały skinny jeans i ten krój nie ma do tej pory konkurencji, która mogłaby realnie im zagrozić. W związku z tym mówimy wam jedno - rurki nadal będą modne wiosną 2020! Jeśli jednak chcecie poeksperymentować, polecamy wam szukać w sklepach również innych fasonów jeansów: delikatnych dzwonów, jeansów z przetarciami i dziurami, szerokich jeansów za kolano czy jeansów z wysokim stanem i zakładkami.

Jeansowa koszula prezentowana przez Lidla za 49,99 zł to totalny hit. Będzie komponować się wspaniale z klasycznymi jeansami - najlepiej rurkami - lub z czarnymi leginsami.

Jasne jeansy - klasyczne rurki - będą totalnym must have wiosny 2020! Lidl proponuje swoją wersję za 44,99 zł.