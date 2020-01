Płaszcz w kratkę z Lidla to hit nadchodzącej wiosny! Kosztuje tylko 100 złotych

Czas na zakupy w Lidlu na wiosnę 2020. Jeśli szukasz płaszcza, który sprawdzi się idealnie na kończącą się zimę i rozpoczynającą się niebawem wiosnę 2020, koniecznie zajrzyj do Lidla po płaszcz midi w kratę. Płaszcz, który jest dostępny w Lidlu za 111 złotych, to totalny hit - podobne modele znajdziecie w większości sieciówek, m.in. w H&M, Zarze czy Reserved - z tą różnicą, że w sieciówkach ceny są znacznie wyższe. Płaszcz w Lidlu dostępny jest w rozmiarach od 36 do 44.

Z czym nosić płaszcz w kratkę z Lidla?

Płaszcz w kratkę to doskonały wybór dla każdej z nas. Klasyczny model zapinany na jeden guzik sprawdzi się w każdej sytuacji. Będzie stanowił idealne uzupełnienie stylizacji do pracy, na randkę czy po prostu na spacer.

Płaszcz z Lidla zapinany na jeden guzik dostępny jest w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to klasyczna kratka, a druga - to uniwersalny szary płaszcz bez żadnych wzorów. Takie klasyki idealnie komponują się z większością twoich ubrań w szafie.

Śmiało miksuj je z czarnymi lub niebieskimi jeansami. Zakładaj do nich szpilki lub w wygodniejszej wersji - białe sneakersy. Możliwości jest wiele!