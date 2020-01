Lidl znów nie przestaje nas zaskakiwać, do sprzedaży wprowadził właśnie sukienki, które idealnie sprawdzą się wiosną i latem 2020 i są zgodne z trendami! Propozycje, które przedstawia Lidl, to sukienki mini w różnych wersjach. Pierwsza opcja to piękna czarna sukienka mini w kolorowe kwiaty - najbardziej wiosenna. Druga, to bardziej klasyczna opcja, idealnie nadająca się np. do pracy - szara w kratkę z delikatnym paseczkiem, który możecie zawiązać w kokardkę. Sukienki, które proponuje Lidl, kosztują zaledwie 45 złotych. Są dostępne w rozmiarach od S (36/38) do XL (48/50).

Najmodniejsze wzory na wiosnę 2020

Kwiaty i kratka to z pewnością jedne z najbardziej uniwersalnych wzorów. Sukienki w te wzory sprawdzą się idealnie w wielu sytuacjach - np. do pracy, na spacer czy na randkę. Na którą wersję się skusicie?

Sukienki, które nadają się idealnie do pracy, kosztują 39,99 zł.