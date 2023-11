Reklama

Kamil Grosicki ma żal do trenera, Adama Nawałki? Za nami drugi przegrany mecz na Mundialu w Rosji. Niestety, nasza kadra rozegra jeszcze tylko jedno spotkanie, po którym wróci do domu. Mecz z Japonią, który odbędzie się w czwartek, 28 czerwca, będzie pożegnaniem Polaków z Mistrzostwami. I chociaż kibice do ostatniej chwili wierzyli, że w spotkaniu z Kolumbią nasza kadra zachwyci i pokona rywala, to wiemy już, że tak się nie stało...

Smutni i rozczarowani są nie tylko fani, ale i sami piłkarze. Robert Lewandowski chwilę po meczu mówił wprost, że "wiele rzeczy nie funkcjonowało tak jak powinno".

Porażkę kadry skomentował również Kamil Grosicki, który nie ukrywa, że nie jest zachwycony decyzją Adama Nawałki, który posadził go na ławce rezerwowych!

Grosicki ocenia decyzje Nawałki

Kamil Grosicki w meczu z Kolumbią pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie. Piłkarz nie rozumie, dlaczego nie został wystawiony w pierwszym składzie i dlaczego pierwszą połowę spotkania spędził na ławce rezerwowych.

Wydaje mi się, że nie zasłużyłem, by usiąść na ławce w tak istotnym meczu. Byłem dla tej reprezentacji ważnym piłkarzem. Trener miał jednak inną koncepcję. Chciał wykorzystać mnie jak najlepiej w drugiej połowie. To miał być element taktyki i zaskoczenia przeciwnika - cytuje Kamila Grosickiego portal sport.pl. - Jak już wszedłem, cały czas byłem tyłem do bramki, mało mogłem zrobić, to nie była moja gra. Inaczej jest się nastawić na wyjście w pierwszym składzie inaczej usiąść na ławce.

Kamil Grosicki zapewnia, że nigdy nie powie złego słowa na Adama Nawałkę, któremu zawdzięcza wszystko. Piłkarz nie rozumie jednak, dlaczego w tak ważnym meczu został posadzony na ławkę rezerwowych.

Pierwszy raz zdarzyło się, że w meczu o punkty, jak byłem zdrowy usiadłem na ławce. Do tego mundialu byłem dobrze przygotowany, przez myśl mi nie przeszło po pierwszym meczu, że potem mogę usiąść na ławce. Trochę mnie to dręczyło przez trzy ostatnie dni. Trener chciał zrobić to, co jego zdaniem było najlepsze dla drużyny. Nie bał się postawić na młodych. Na pewno nie wstawił do składu nikogo za zasługi. Miał jakąś wizję - mówił Grosicki.

Waszym zdaniem Kamil Grosicki powinien grać od pierwszej minuty meczu z Kolumbią?

