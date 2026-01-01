W sylwestrową noc 2025 roku Anna i Robert Lewandowscy postawili na huczne świętowanie. Para zdecydowała się przywitać Nowy Rok w Barcelonie, gdzie dołączyli do nich Marina i Wojciech Szczęsni. Wspólna impreza w hiszpańskim klimacie obfitowała w emocje, uśmiechy i wyjątkowe chwile uwiecznione na zdjęciach.

Na jednym z opublikowanych ujęć widać, jak Lewandowska pozuje z retro cygaretką, a później bawi się w towarzystwie Roberta Lewandowskiego oraz Andrzeja Wrony. Marina i Anna śmiało dzieliły się momentami z wieczoru w relacjach na Instagramie, pokazując jak cieszą się wspólnym towarzystwem.

Lewandowscy i Szczęśni żegnają 2025 rok. Sylwestrowe stylizacje powalają

Anna Lewandowska zdecydowanie przyciągnęła uwagę swoim wyglądem. Trenerka postawiła na klasyczną elegancję: małą czarną, rajstopy, wysokie szpilki i efektowny naszyjnik z pereł. Retro akcentem była cygaretka, z którą pozowała do zdjęć, nadając całości wyjątkowy klimat.

Z kolei Marina Łuczenko zaprezentowała się w białej, eleganckiej sukni, która świetnie komponowała się z jej delikatną urodą. Artystka wyglądała zjawiskowo, co potwierdzają fotografie z wieczoru. Wspólnie z Anną Lewandowską chętnie pozowały do zdjęć i relacjonowały sylwestrową noc.

Tymczasem mnóstwo Polaków śledziło sylwestrowe zabawy w telewizji. Tam również doszło do zaskakujących scen. Warto przypomnieć, że tuż po północy Dawid Kwiatkowski świętował 30. urodziny na Sylwestrze z Dwójką.

Lewandowscy w Barcelonie: Sylwestrowa noc pełna czułości Instagram @annalewandowska

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona bawili się z Lewandowskimi w Barcelonie

Na zdjęciach widać, jak Anna Lewandowska i Marina zajadają się przysmakami. Ten błogi moment relaksu poprzedził romantyczne chwile z partnerami. Po wspólnej kolacji przyszedł czas na całusy z ukochanymi, co gwiazdy chętnie pokazywały w mediach społecznościowych. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny towarzyszyli swoim partnerkom przez cały wieczór, celebrując wspólne chwile.

W barcelońskiej ekipie sylwestrowej nie zabrakło także Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Aktorka i siatkarz przyłączyli się do imprezy, tworząc z resztą zgraną grupę celebrytów. Anna Lewandowska zapozowała również z Andrzejem Wroną, co zostało uwiecznione na jednym ze zdjęć.

