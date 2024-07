1 z 11

To jeszcze nie koniec gorącej dyskusji na temat bardzo kusego stroju Dody na gali "Super Expressu" oraz wręczenia Andrzejowi Dudzie kawałka tortu. Przypomnijmy, że zdania w tej sprawie są bardzo podzielone - np. Rafał Maślak uważa, że Doda nie powinna tak ubierać się w obecności prezydenta.

Teraz głos w sprawie zabrała Ilona Łepkowska.

Uważam, że większa obrazą dla prezydenta, dla jego inteligencji i dobrego smaku były skecze kabaretowe, które tam wcześniej były. To było gorsze niż występ Dody i jej kreacja i jej skąpa kreacja - powiedziała dla Onet Radio Ilona Łepkowska.

Potwierdziła to, co rzeczywiście wcześniej powiedziała Doda, że tak naprawdę część była zaplanowana, a część tego, co działo się na scenie, wymknęło się ze spisanego scenariusza.

Dostałam tę statuetkę więc też stałam na scenie, akurat obok Dody i wjechał ten tort i konsternacja, co dalej właściwie zrobić. Doda patrzy na Jastrzębowskiego, obok stoi kelner i nie wiadomo co robić. Doda na to powiedziała „no to pokrójmy”. Przejęła inicjatywę, bo jest energiczna kobietą, która nie pęka - dodała Łepkowska. - Doda stoi z tym talerzykiem i wiadomo, że trzeba poczęstować najważniejsza osobę w państwie. I wtedy zrobiono to nieszczęsne zdjęcie. Potem jednak Doda wróciła i dała drugi kawałek tortu Pierwszej Damie, ale tego już nie pokazywano (...) Dla mnie to żenujące, że cała Polska się zajmuje od kilku właśnie tym. Poprzedni prezydent też był stawiany w niezręcznych sytuacjach i wszyscy poprzedni też. Trudno jest wszystko przewidzieć.

