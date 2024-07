1 z 7

Kuse body podkreślające kobiece krągłości Dody (i przede wszystkim jakże zgrabną pupę gwiazdy!) stały się numerem jeden po gali z okazji 25-lecia "Super Expressu" (Zobacz, kto przyszedł na galę! ZDJĘCIA GWIAZD). Piosenkarka wystąpiła właśnie w takim stroju na imprezie. Zaśpiewała nową piosenkę z Virgin "Kopiuj-Wklej", dostała nagrodę specjalną, ale to co najlepiej zapamiętamy, to... wręczenie kawałka tortu Andrzejowi Dudzie i jego małżonce Agacie! Doda ze sceny podeszła do pary prezydenckiej, poczęstowała ją tortem, a potem odwróciła się i przed prezydentem ukazały się... jędrne pośladki Dody! Jego mina? Bezcenna!

A jak zareagowała na to sama pierwsza dama? To właśnie Agata Duda chyba najlepiej ze wszystkich bawiła się podczas występu Dody! Najgłośniej klaskała i śmiała się, aż miło było patrzeć!

Zobaczcie więcej zdjęć w galerii! Doda przesadziła z tak kusym strojem w obecności Andrzeja Dudy czy Dodzie po prostu wypada więcej? ;)

