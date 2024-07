Ostatni program Tomasza Lisa "Co z tą Polską" raczej nie przypominał typowego programu jakie prowadzi dziennikarz. Zaproszeni goście omawiali stan polskiej kinematografii. A ponieważ jak wszyscy wiemy ostatnie komediowe produkcje są raczej mocno przeciętne obecna w studiu Ilona Łepkowska została podstawiona pod murem. Lis mocno skrytykował polskie komedie mówiąc

- To filmy robione przez idiotów dla kretynów



Te słowa Łepkowska wzięła mocno do siebie. Nic w tym dziwnego, w końcu sama przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Nie pozostała jednak dłużna gospodarzowi programu - Przeciez siedzimy w gmachu TVP, a na pana program zarabia "M jak miłość".



Dała tym samym do zrozumienia dzięki jakim programom zarabia się pieniądze, a co za tym idzie kto rozdaje karty. Ponieważ poziom dyskusju z minuty na minutę schodził coraz bardziej na psy, czekamy kiedy ktoś zrobi rzeczowy program o języku używanym w telewizji.