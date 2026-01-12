Podczas gali Złotych Globów 2026, która odbyła się 11 stycznia w hotelu Beverly Hilton w Los Angeles, komiczka Nikki Glaser ostro zażartowała z Leonardo DiCaprio. Prowadząca ceremonię w swoim monologu zwróciła uwagę na życie uczuciowe aktora, a konkretnie na jego relacje z młodszymi partnerkami. Nagranie, ukazujące reakcja DiCaprio już obiegło sieć i stało się hitem internetu. Sami zobaczcie.

Kąśliwe żarty z Leonardo DiCaprio na Złotych Globach 2026

Za nami długo wyczekiwana gala Złotych Globów 2026. W niedzielny wieczór, 11 stycznia, w hotelu Beverly Hilton w Beverly Hills w Kalifornii, odbyła się 83. ceremonia wręczenia statuetek, poprzedzająca zbliżające się wielkimi krokami Oscary. Plejada gwiazd przybyła na Złote Globy 2026, zachwycając kreacjami niszowych projektantów ale też największych i najbardziej luksusowych domów mody.

Tegoroczną galę wręczenia Złotych Globów ponownie poprowadziła komiczka Nikki Glaser, która otworzyła wydarzenie charakterystycznym dla siebie monologiem. Glaser, znana ze swojego bezkompromisowego stylu, postanowiła na cel obrać m.in. Leonardo DiCaprio i publicznie skomentować jego słabość do młodszych partnerek.

Niezliczone kultowe występy, współpracowałeś z każdym wielkim reżyserem, zdobyłeś trzy Złote Globy, Oscara, a najbardziej imponujące jest to, że zdołałeś osiągnąć to wszystko, zanim twoja dziewczyna skończyła 30 lat - powiedziała komiczka.

Po czym szybko dodała: "Leo, przepraszam, że zażartowałem, to tandeta. Starałam się tego nie robić, ale wiesz, nic więcej o tobie nie wiemy, stary. Nic więcej nie ma". Żart ten uderzył bezpośrednio w związek DiCaprio z 27-letnią włoską modelką Vittorią Ceretti. Publiczność zareagowała mieszanie, niektórzy wybuchnęli śmiechem, inni byli wyraźnie zakłopotani.

Publiczne zakłopotanie Leonarda DiCaprio na Złotych Globach 2026

Leonardo DiCaprio, obecnie 51-letni aktor, zdecydowanie nie spodziewał się takich kpin podczas 83. ceremonii Złotych Globów. Szczególnie, że film "Jedna bitwa po drugiej" z jego udziałem, zdobył aż 9 nominacjami do Złotych Globów. Gdy Nikki Glaser wypowiedziała swój żart, kamery uchwyciły jego reakcję. Z wyraźnym zakłopotaniem, lecz z uśmiechem na ustach, Leonardo DiCaprio zdecydował się na nerwowy gest uniesionego kciuka. Wśród obecnych dało się zauważyć zaskoczenie i lekką konsternację.

DiCaprio, który od lat konsekwentnie unika komentowania swojego życia prywatnego, został wciągnięty w centrum uwagi w najbardziej niewygodny sposób. Żart o jego partnerkach szybko obiegł media społecznościowe, stając się jednym z najczęściej komentowanych momentów gali.

Partnerka DiCaprio ma 27 lat. Żart uderzył w czuły punkt

Choć sytuacja z żartem wywołała konsternację, w przerwach reklamowych Leonargo DiCaprio pokazał zupełnie inne oblicze. Aktor był widziany, jak wesoło gestykuluje i rozmawia z innymi gośćmi. Nagrania z jego ekspresyjną mimiką szybko trafiły do internetu i wywołały falę pozytywnych komentarzy. Internauci chwalili aktora za dystans do siebie i poczucie humoru. Jeden z komentarzy głosił: "Zasługujesz na Złotego Globa po tym nagraniu!". Niektórzy sugerowali nawet, że DiCaprio powinien wystąpić w komedii.

Włoską modelkę Vittorię Ceretti i Leonarda DiCaprio łączy relacja od 2023 roku. Ceretti ma 27 lat, co, jak wynika z wypowiedzi Glaser, czyni ją jedną z nielicznych partnerek aktora, które przekroczyły granicę 25. roku życia. Wcześniejsze związki DiCaprio obejmowały m.in. Camilę Morrone, Gigi Hadid, Ninę Agdal i Bar Refaeli.

To właśnie wiek partnerki aktora stał się podstawą żartu. Choć Glaser później przeprosiła za swój komentarz, przyznała, że trudno było jej znaleźć inne tematy dotyczące prywatnego życia DiCaprio, które byłyby publicznie znane.

Życie uczuciowe DiCaprio znów pod ostrzałem

Złote Globy 2026 nie były pierwszą okazją, kiedy Leonardo DiCaprio stał się celem publicznych żartów. Tydzień wcześniej podczas 31. gali Critics Choice Awards odniesiono się do jego wakacji na jachcie Jeffa Bezosa. Tym razem jednak żarty dotyczyły jego życia uczuciowego, co wzbudziło większe emocje.

Mimo wszystko aktor nie skomentował bezpośrednio incydentu ze sceny. Choć DiCaprio jest znany z unikania rozgłosu, wydarzenia z gali Złotych Globów 2026 pokazują, że jego życie prywatne wciąż fascynuje i inspiruje do kąśliwych komentarzy.

