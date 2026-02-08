Za nami półfinałowy odcinek "The Voice Senior". Znamy już ośmiu finalistów, którzy zmierzą się ze sobą o tytuł najlepszego głosu w Polsce. Po finałowym odcinku głośno jest jednak nie tylko o uczestnikach ale również o jurorach. Wszystko przez jedno zdjęcie.

Komentarze po półfinale "The Voice Senior"

7. sezon "The Voice Senior" odbywa się pod okiem czterech trenerów. Tym razem swoje zespoły kompletowali Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. Tuż przed półfinałowym odcinkiem w sieci pojawiło się zdjęcie składu jurorskiego, a fani nie szczędzili sobie głosu:

Już po samych ubiorach widać, jak bardzo się różnią członkowie komisji. Dlatego też są bardzo ciekawe te wieczory, bo każdy z państwa ma inny gust, smak i polot. Im bliżej końca, tym będzie goręcej. Tym bardziej w sferze muzycznej gamy pokazów wokalnych występujących uczestników...

Extra program - z miłą chęcią się ogląda, to sama przyjemność. Ludzie w jesieni życia z takim wigorem i talentem. Jury - każdy inny i każdy ma swój wyjątkowy styl . Brawa dla nich wszystkich

Niektórzy pozwolili sobie skomentować półfinałowe stylizacje jurorów:

Pani Jeżowska ma złego stylistę, to nie bal przebierańców

Pani Majewska od zawsze klasa, reszta...

Majka Jeżowska super nogi, ale klasa sama w sobie to pani Alicja Majewska

Kto w finale "The Voice Senior 7"?

Poznaliśmy już cały finałowy skład siódmej edycji "The Voice Senior". Oto lista uczestników, którzy zawalczą o zwycięstwo w programie:

Drużyna Alicji Majewskiej:

Albert Czarkowski,

Grażyna Osmala.

Drużyna Roberta Janowskiego:

Małgorzata Skrzypczak,

Ryszard Orecki.

Drużyna Andrzeja Piasecznego:

Violetta Kapcewicz,

Krzysztof Koziarski.

Drużyna Majki Jeżowskiej:

Artur Słowik,

Robert Ziętara.

To ośmiu bardzo utalentowanych seniorów, którzy odważyli się spełniać swoje marzenia. Wielki finał "The Voice Senior" odbędzie się już 14 lutego 2026 roku o godzinie 20:00. Emisja finałowego odcinka muzycznego show transmitowana będzie przez TVP 2 i TVP VOD. Jesteście ciekawi, komu uda się sięgnąć po nagrodę główną? Emocje sięgają zenitu.

