Poznaliśmy już cały finałowy skład 7. edycji "The Voice Senior". Wśród finalistów znalazła się Violetta Kapcewicz z drużyny Andrzeja Piasecznego. To właśnie ją wielu internautów typuje jako zwyciężczynię programu.

Violetta Kapcewicz wygra "The Voice Senior"?

Półfinał "The Voice Senior" przyniósł mnóstwo emocji i wyłonił ośmiu uczestników z czterech trenerskich drużyn, którzy zmierzą się w wielkim finale. Po brawurowym występie Violetty Kapcewicz, która wraz z Krzysztofem Koziarskim będzie reprezentować drużynę Andrzeja Piasecznego, widzowie pisali:

Ta kobieta wygra Voice

Mam nadzieję, pani Wiola wygra. Mogę słuchać, słuchać, słuchać...

Przepiękne wykonanie

Bezkonkurencyjna. Super. Życzymy wygranej.

The Star is born pisali internauci.

Violetta Kapcewicz w półfinale "The Voice Senior" zaśpiewała niezapomniany hit "Parole, parole".

Kim jest Violetta Kapcewicz z "The Voice Senior"?

Violetta Kapcewicz niedawno wywołała burzę po "The Voice Senior". Wszystko przez jej muzyczne doświadczenie. Nie wszystkim widzom podoba się ten fakt, co wydaje się niesprawiedliwe względem tych uczestników, którzy śpiewają amatorsko. Podopieczna Andrzeja Piasecznego od najmłodszych lat marzyła o występie w programie telewizyjnym:

Jej udział w „The Voice Senior” to spełnienie danej sobie obietnicy. Dziś do konkursu podchodzi inaczej niż w wieku dwudziestu lat. Jej motto brzmi: „Bo jak nie teraz, to kiedy?”. czytamy na stronie TVP.

Violetta Kapcewicz kształciła się w Domu Kultury i brała udział w wielu konkursach piosenki.

Występowała na dużych scenach, m.in. na Festiwalu Piosenki Radzieckiej, gdzie otrzymała wyróżnienia i nagrodę dziennikarzy. To otworzyło jej drogę do występów w prestiżowych programach artystycznych, koncertowała z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach.

To jednak nie wszystko. W przeszłości Violetta Kapcewicz występowała z greckim zespołem Orfeusz, koncertując po całej Polsce.

Po jednym z występów manager Krystyny Giżowskiej zaproponował jej karierę solową. Wybrała zespół, później związała się ze sceną estradową i założyła rodzinę czytamy w informacji prasowej na stronie TVP.

Po 1990 roku Violetta Kapcewicz śpiewała przez 20 lat w Niemczech. W 2008 roku wróciła do Polski, śpiewając w hotelach.

Regularnie występuje w hotelu w Świeradowie-Zdroju. Po wyróżnieniu na Senioralnym Festiwalu Piosenki Artystycznej we Wrocławiu i udziale w finale ogólnopolskiego konkursu „Piosenka jest dobra na wszystko”, obiecała sobie, że za rok znów da się poznać ludziom.

Czy "The Voice Senior" otworzy jej drzwi do wielkiej kariery?

