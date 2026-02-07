W sobotni wieczór widzowie TVP2 i TVP VOD obejrzą półfinał 7. edycji programu „The Voice Senior”. Choć jeszcze przed emisją odcinka atmosfera była pełna emocji, to kulminacja napięcia nastąpiła podczas nagrań, gdy Alicja Majewska - uznana wokalistka i jurorka show - zdecydowała się na bardzo ostrą wypowiedź dotyczącą współczesnej muzyki. Jej słowa padły w obecności pozostałych jurorów: Roberta Janowskiego, Majki Jeżowskiej i Andrzeja Piasecznego.

Alicja Majewska ostro o współczesnej muzyce

Alicja Majewska, uczestnicząca w nagraniach programu „The Voice Senior”, nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat niektórych współczesnych produkcji muzycznych. Jej wypowiedź była zdecydowana i zaskakująca:

Nie chciałabym być złośliwa, ale nieraz słuchając niektórych produkcji współczesnych… Myślę, że walorem jest to, że nie wszystko do końca słyszymy stwierdziła jurorka.

Artystka tym samym zasugerowała, że jakość i zrozumiałość tekstów w nowoczesnych utworach muzycznych może pozostawiać wiele do życzenia.

Robert Janowski i Majka Jeżowska komentują

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi Roberta Janowskiego, który zwrócił uwagę na wagę zrozumiałego śpiewania:

Lubię słyszeć tekst, jak ktoś śpiewa piosenkę. To znaczy, jak ktoś śpiewa wyraźnie, jest po prostu świadomym artystą, który chce przekazać słowa, które ktoś namęczył się kiedyś wcześniej i napisał mądrze.

Po tej wypowiedzi Alicja Majewska odniosła się do jakości współczesnych utworów. Głos zabrała także Majka Jeżowska, która gorzko podsumowała obecne trendy muzyczne:

Nie wiadomo, o co chodzi.

W przeciwieństwie do pozostałych jurorów, Andrzej Piaseczny nie zabrał głosu w tej dyskusji.

Półfinał The Voice Senior: zasady i godzina emisji

Półfinałowy odcinek „The Voice Senior” zostanie wyemitowany w sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. W rywalizacji udział biorą seniorzy po 60. roku życia, podzieleni na cztery drużyny prowadzone przez jurorów: Alicję Majewską, Roberta Janowskiego, Majkę Jeżowską i Andrzeja Piasecznego.

W półfinale każda drużyna składa się z czterech uczestników, spośród których jurorzy wybiorą dwoje najlepszych. Ci wybrani zawodnicy przejdą do wielkiego finału programu. Emocje są duże.

