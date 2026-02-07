Wielkimi krokami zbliża się finał 7. edycji "The Voice Senior". Za nami półfinał, podczas którego poznaliśmy ośmiu finalistów. Zobaczcie, kto zawalczy o zwycięstwo.

"The Voice Senior 7": Za nami półfinał

Trudno uwierzyć, że "The Voice Senior" zbliża się już końcowi. Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny mieli ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ ze swoich uczestników musieli wskazać tylko dwie osoby, które przejdą do wielkiego finału i zawalczą o nagrodę główną i tytuł "The Voice Senior". Przypominamy półfinałowe składy uczestników:

Drużyna Majki Jeżowskiej:

Robert Ziętara

Małgorzata Kulińska

Artur Słowik

Renata Bakalarska

Drużyna Andrzeja Piasecznego:

Mirosław Dymitrak

Violetta Kapcewicz

Krzysztof Koziarski

Elżbieta Godlewska

Drużyna Alicji Majewskiej:

Albert Czarkowski

Grażyna Osmala

Barbar Lorenzetti

Barbaba Gołaska

Drużyna Roberta Janowskiego

Ryszard Orecki

Małgorzata Skrzypczak

Zbigniew Guzowski

Wojciech Szymański

(Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco)

Kto w finale "The Voice Senior 7"?

Zobacz także:

Drużyna Roberta Janowskiego - półfinał The Voice Senior 7, fot. Instagram @thevoicesenior7

Drużyna Alicji Majewskiej - półfinał The Voice Senior 7, fot. Instagram @thevoicesenior7

Drużyna Majki Jeżowskiej - półfinał The Voice Senior 7, fot. Instagram @thevoicesenior7