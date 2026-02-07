Reklama

Wielkimi krokami zbliża się finał 7. edycji "The Voice Senior". Za nami półfinał, podczas którego poznaliśmy ośmiu finalistów. Zobaczcie, kto zawalczy o zwycięstwo.

"The Voice Senior 7": Za nami półfinał

Trudno uwierzyć, że "The Voice Senior" zbliża się już końcowi. Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny mieli ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ ze swoich uczestników musieli wskazać tylko dwie osoby, które przejdą do wielkiego finału i zawalczą o nagrodę główną i tytuł "The Voice Senior". Przypominamy półfinałowe składy uczestników:

Drużyna Majki Jeżowskiej:

  • Robert Ziętara
  • Małgorzata Kulińska
  • Artur Słowik
  • Renata Bakalarska

Drużyna Andrzeja Piasecznego:

  • Mirosław Dymitrak
  • Violetta Kapcewicz
  • Krzysztof Koziarski
  • Elżbieta Godlewska

Drużyna Alicji Majewskiej:

  • Albert Czarkowski
  • Grażyna Osmala
  • Barbar Lorenzetti
  • Barbaba Gołaska

Drużyna Roberta Janowskiego

  • Ryszard Orecki
  • Małgorzata Skrzypczak
  • Zbigniew Guzowski
  • Wojciech Szymański

Kto w finale "The Voice Senior 7"?

