Kto wygra "The Voice Senior 7"? Już dziś poznamy finałowy skład
Za nami półfinał siódmej edycji "The Voice Senior". Trenerzy musieli wybrać tylko po dwóch uczestników, którzy zmierzą się ze sobą w wielkim finale. Kto zawalczy o wielkie zwycięstwo w muzycznym show i zostanie ogłoszony posiadaczem najlepszego głosu w Polsce wśród seniorów?
Wielkimi krokami zbliża się finał 7. edycji "The Voice Senior". Za nami półfinał, podczas którego poznaliśmy ośmiu finalistów. Zobaczcie, kto zawalczy o zwycięstwo.
"The Voice Senior 7": Za nami półfinał
Trudno uwierzyć, że "The Voice Senior" zbliża się już końcowi. Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny mieli ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ ze swoich uczestników musieli wskazać tylko dwie osoby, które przejdą do wielkiego finału i zawalczą o nagrodę główną i tytuł "The Voice Senior". Przypominamy półfinałowe składy uczestników:
Drużyna Majki Jeżowskiej:
- Robert Ziętara
- Małgorzata Kulińska
- Artur Słowik
- Renata Bakalarska
Drużyna Andrzeja Piasecznego:
- Mirosław Dymitrak
- Violetta Kapcewicz
- Krzysztof Koziarski
- Elżbieta Godlewska
Drużyna Alicji Majewskiej:
- Albert Czarkowski
- Grażyna Osmala
- Barbar Lorenzetti
- Barbaba Gołaska
Drużyna Roberta Janowskiego
- Ryszard Orecki
- Małgorzata Skrzypczak
- Zbigniew Guzowski
- Wojciech Szymański
(Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco)
Kto w finale "The Voice Senior 7"?
Zobacz także: