Laura z "Love Island" na swoim Instagramie opowiedziała, jaka niebezpieczna sytuacja spotkała ją i Armina podczas wyjścia na imprezę. Doszło do rękoczynów i musiała interweniować ochrona!

Laura i Armin poznali się podczas programu "Love Island", który ostatecznie wygrali! W ich uczucie uwierzyła cała Polska i widać było, że para naprawdę chce stworzyć głębsza relację. Tak też się stało i po wyjściu z willi Armin i Laura zamieszkali razem i pokazywali swoją codzienność, która wydawała się być jak z bajki. Niestety po pewnym czasie para przestała pokazywać się na wspólnych zdjęciach, a fani zauważyli, że Laura "nie jest sobą". Szybko okazało się, że Armin i Laura się rozstali, o czym poinformowała wówczas dziewczyna za pośrednictwem Instagrama.

Nie, nie jesteśmy razem. Nie mamy żadnego kontaktu, nie obserwujemy się, chyba z tego co, zdarzyło mi się go stalkować raz, to mnie zablokował, także tak to wygląda. No ale to już jakiś czas temu wszystko się wydarzyło i napisałam posta odnośnie tego tematu więc... to miało zakończyć ten cały rozdział w moim życiu i mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie chce na ten moment też tego poruszać, jest to dla mnie za trudne i też nie czuję takiej potrzeby, żeby mówić o nim na moim Instagramie

Niedawno jednak, Laura wyjechała w góry i pokazała zdjęcie, na którym widać było również Armina. To sprawiło, że fani czuli się zdezorientowani, ale wygląda na to, że para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę i znowu są razem. Teraz nie ma wątpliwości! Laura przekazała fanom, że w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia wyszli z Arminem na imprezę, jednak nie skończyła się ona tak jak sobie zaplanowali!