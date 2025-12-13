Podczas gdy Marianna Kłos prężnie przygotowuje się do 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, który odbędzie się 13 grudnia 2025 roku, fani Eurowizji wciąż zadają sobie pytanie, jak dziś wyglądają byli reprezentanci Polski, w tym Laura Bączkiewicz, która w 2022 roku w wieku zaledwie 11 lat wyśpiewała swoim przebojem "To The Moon" 10. miejsce w konkursie. Choć zniknęła z blasku fleszy, wciąż aktywnie tworzy muzykę.

Laura Bączkiewicz na Eurowizji Junior 2022

Eurowizja Junior cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, wszystko za sprawą Roksany Węgiel, Viki Gabor czy Sary James, które po występie na prestiżowym konkursie wciąż utrzymują się w topce największych polskich artystów. A co słychać u innych reprezentantów Polski? Podczas gdy 15-letnia Ala Tracz, reprezentantka Polski na Eurowizji 2020 jest dziś nie do poznania i skupiła się na karierze influencerki, polska reprezentantka Eurowizji Junior 2022, Laura Bąkiewicz, mimo że rzadko pojawia się w mediach, wciąż stawia na rozwój kariery muzycznej.

Pod koniec września 2022 roku Laura Bączkiewicz wygrała polskie preselekcje, jakie stacja TVP zorganizowała w ramach programu "Szansa na sukces". Wówczas 11-letnia wokalistka, wcześniej znana z 5. edycji "The Voice Kids", zachwyciła wszystkich swoim występem. Jej utwór "To The Moon" zrobił furorę w sieci i zagwarantował Polsce 10. miejsce w konkursie.

Tak dziś wygląda Laura Bączkiewicz. Jest nie do poznania

Już w sobotę, 13 grudnia, kolejna młoda wokalistka z Polski zawalczy o zwycięstwo w prestiżowym międzynarodowym muzycznym konkursie. Marianna Kłos już szykuje się do Eurowizji Junior 2025, a kolejni byli reprezentanci Polski okazują jej wsparcie w mediach społecznościowych. My jednak patrzymy na ogromną metamorfozę, jaką w ostatnich latach przeszła reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2022, Laura Bączkiewicz.

Dziś Laura Bączkiewicz ma już niespełna 15 lat i w niczym nie przypomina dawnej, nieśmiałej dziewczynki, jaką oglądaliśmy podczas 20. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2020 w Erywaniu, stolicy Armenii. Obecnie Laura to pewna siebie nastolatka, którą na Instagramie śledzi ponad 46 tys. osób. To właśnie tam młoda infuencerka dzieli się swoją codziennością, modowymi i makijażowymi trikami, a także swoją muzyką. Podobnie jak w czasach swojej przygody z Eurowizją, również i teraz stawia na niebotycznie długie, sięgające pasa włosy, które to prostuje, to znów zakręca.

Laura Bączkiewicz podbija media społecznościowe

Nie tylko Instagram. Laura Bączkiewicz jest równie aktywna na TikToku, gdzie tuż obok dzielenia się swoją codziennością, skupia się na prezentowaniu układów tanecznych, recenzjach kosmetycznych czy popisach wokalnych. Swój najnowszy singiel "Moje Tempo" Laura wydała niespełna pół roku temu. Popowy kawałek szybko zyskał popularność wśród fanów nastoletniej artystki, którzy już mają chrapkę na kolejne utwory.

