Viki Gabor ujawniła ciemną stronę Eurowizji Junior. Do tej pory o tym milczała
Viki Gabor w emocjonalnym wywiadzie wspomina udział w Eurowizji Junior 2019. Młoda wokalistka przyznaje, że musiała robić rzeczy, których nie chciała. Przyznała, że nie ma zbyt wielu miłych wspomnień po konkursie, który mocno zbudował jej karierę.
Viki Gabor, 18-letnia artystka, która w 2019 roku zdobyła międzynarodową sławę, wygrywając Eurowizję Junior, po raz pierwszy tak otwarcie podzieliła się swoimi emocjami na temat tego doświadczenia. W wywiadzie dla Żurnalisty przyznała, że chociaż sukces był ogromny, towarzyszyły mu także trudne przeżycia. Wokalistka wspomina Eurowizję Junior jako ważną przygodę, ale z żalem zauważa, że nie ma z niej dobrych wspomnień.
Viki Gabor nie ma miłych wspomnień po Eurowizji Junior
W rozmowie Viki Gabor otwarcie mówiła o presji, z jaką musiała się zmierzyć jako dziecko w show-biznesie. Jednym z przykładów było udzielanie wywiadów osobom, których - jak sama przyznała - nie darzyła sympatią. To doświadczenie pozostawiło w niej trwały ślad. Niektóre działania, na które się decydowała, nie wynikały z jej własnych chęci, lecz z wymogów wizerunkowych i PR-owych.
Eurowizja była fajną przygodą, ale nie mam fajnych wspomnień. Były takie rzeczy, których nie chciałam robić, ale były dobre pod PR
Viki Gabor o Roksanie Węgiel
W rozmowie z Żurnalistą Viki Gabor nie stroniła również od tematów związanych z innymi osobami z branży. Pojawiła się sugestia aluzji w stronę Roksany Węgiel, która również zdobyła popularność dzięki wygranej w Eurowizji Junior.
W szczególności, gdy Gabor jakiś czas temu mówiła o promowaniu bielizny, odbiorcom łatwo było domyślić się, kogo mogła mieć na myśli. W nowym wywiadzie podkreśliła jednak, że nie chce już wypowiadać się na temat Roksany Węgiel: "Kiedyś było strasznie dużo wywiadów i byłam ciągnięta za język, czy ja jestem przyjaciółką Roxie czy nie. Szczerze, my nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy. Ja tak naprawdę nie wiem, jaka ona jest".
Viki Gabor o życiu poza domem rodzinnym i swojej karierze
Młoda piosenkarka ujawniła, że od kilku miesięcy mieszka samodzielnie - wynajmuje dom pod Warszawą. To znaczący krok w jej dorosłość. Gabor ma już na swoim koncie cztery albumy i współpracowała z wieloma uznanymi artystami, takimi jak Kayah, Cleo, White 2115 czy Malik Montana.
W trakcie rozmowy pojawił się także temat jej nowego utworu „Życie, używki, kariera”, w którym odnosi się do tematów takich jak narkotyki i szybkie tempo życia w show-biznesie. Dla wielu fanów to nowe oblicze Viki może być zaskakujące, ale jednocześnie świadczy o jej dojrzewaniu jako artystki.
Viki Gabor poruszyła temat problemów młodzieży
Wywiad z Żurnalistą był pełen osobistych refleksji i szczerych wyznań. Viki Gabor opowiedziała również o swoim pierwszym milionie, podejściu do kariery i codziennych wyborach, które musi podejmować jako młoda kobieta w świecie show-biznesu. Poruszając temat narkotyków, Gabor nawiązała do swojego utworu, podkreślając, że porusza te kwestie nie po to, by je promować, ale by opisać realia, z jakimi zmaga się młode pokolenie.
