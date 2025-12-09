Viki Gabor, 18-letnia artystka, która w 2019 roku zdobyła międzynarodową sławę, wygrywając Eurowizję Junior, po raz pierwszy tak otwarcie podzieliła się swoimi emocjami na temat tego doświadczenia. W wywiadzie dla Żurnalisty przyznała, że chociaż sukces był ogromny, towarzyszyły mu także trudne przeżycia. Wokalistka wspomina Eurowizję Junior jako ważną przygodę, ale z żalem zauważa, że nie ma z niej dobrych wspomnień.

Viki Gabor nie ma miłych wspomnień po Eurowizji Junior

W rozmowie Viki Gabor otwarcie mówiła o presji, z jaką musiała się zmierzyć jako dziecko w show-biznesie. Jednym z przykładów było udzielanie wywiadów osobom, których - jak sama przyznała - nie darzyła sympatią. To doświadczenie pozostawiło w niej trwały ślad. Niektóre działania, na które się decydowała, nie wynikały z jej własnych chęci, lecz z wymogów wizerunkowych i PR-owych.

Eurowizja była fajną przygodą, ale nie mam fajnych wspomnień. Były takie rzeczy, których nie chciałam robić, ale były dobre pod PR zdradziła u Żurnalisty.

Viki Gabor o Roksanie Węgiel

W rozmowie z Żurnalistą Viki Gabor nie stroniła również od tematów związanych z innymi osobami z branży. Pojawiła się sugestia aluzji w stronę Roksany Węgiel, która również zdobyła popularność dzięki wygranej w Eurowizji Junior.

W szczególności, gdy Gabor jakiś czas temu mówiła o promowaniu bielizny, odbiorcom łatwo było domyślić się, kogo mogła mieć na myśli. W nowym wywiadzie podkreśliła jednak, że nie chce już wypowiadać się na temat Roksany Węgiel: "Kiedyś było strasznie dużo wywiadów i byłam ciągnięta za język, czy ja jestem przyjaciółką Roxie czy nie. Szczerze, my nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy. Ja tak naprawdę nie wiem, jaka ona jest".

Viki Gabor o życiu poza domem rodzinnym i swojej karierze

Młoda piosenkarka ujawniła, że od kilku miesięcy mieszka samodzielnie - wynajmuje dom pod Warszawą. To znaczący krok w jej dorosłość. Gabor ma już na swoim koncie cztery albumy i współpracowała z wieloma uznanymi artystami, takimi jak Kayah, Cleo, White 2115 czy Malik Montana.

W trakcie rozmowy pojawił się także temat jej nowego utworu „Życie, używki, kariera”, w którym odnosi się do tematów takich jak narkotyki i szybkie tempo życia w show-biznesie. Dla wielu fanów to nowe oblicze Viki może być zaskakujące, ale jednocześnie świadczy o jej dojrzewaniu jako artystki.

Viki Gabor poruszyła temat problemów młodzieży

Wywiad z Żurnalistą był pełen osobistych refleksji i szczerych wyznań. Viki Gabor opowiedziała również o swoim pierwszym milionie, podejściu do kariery i codziennych wyborach, które musi podejmować jako młoda kobieta w świecie show-biznesu. Poruszając temat narkotyków, Gabor nawiązała do swojego utworu, podkreślając, że porusza te kwestie nie po to, by je promować, ale by opisać realia, z jakimi zmaga się młode pokolenie.

