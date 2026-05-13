Łatwogang na planie "Rodzinki.pl". Karolak pokazał zdjęcie

12 maja Tomasz Karolak, znany widzom jako Ludwik Boski, wrzucił na Instagram zdjęcie, które natychmiast uruchomiło falę domysłów wokół „Rodzinki.pl”. W centrum zainteresowania znalazł się Łatwogang - internetowy fenomen ostatnich miesięcy. Reżyser serialu Patrick Yoka potwierdził, że grupa rzeczywiście pojawiła się na planie, ale na tym etapie nie padła jasna deklaracja, czy ta wizyta przełoży się na udział w odcinku.

Łatwogang na planie „Rodzinki.pl”. Tomasz Karolak pokazał zdjęcie

Publikacja Karolaka podbiła czujność fanek i fanów „Rodzinki.pl”, bo od dawna wiadomo, że produkcja lubi zaskakiwać i lubi też głośne nazwiska. Jednak zdjęcie z Ławogangiem wywołało naprawdę duże poruszenie w mediach. Zwłaszcza że niedawno Łatwogang połączył siły z „Tańcem z gwiazdami”.

Patrick Yoka potwierdził, że do spotkania doszło i że wszystko zaczęło się od charytatywnej licytacji. To właśnie wtedy pojawił się kontakt między Łatwogangiem a ekipą serialu. Z perspektywy produkcji wyglądało to jak naturalna kontynuacja - zaproszenie, poznanie planu, rozmowy i przestrzeń na to.

Podczas licytacji nasi aktorzy zaproponowali mu udział w projekcie. No i wpadł się, że tak powiem z nami tam zapoznać na planie. Może coś razem wymyślimy powiedział Yoka w rozmowie z „Faktem”.

Czy to oznacza, że Łatwogang pojawi się w jednym z odcinków popularnego serialu?

Tu już pozostawię widzów w niepewności dodał.

Łatwogang zebrał ponad 280 mln zł na cele charytatywny

Trudno oddzielić zainteresowanie Łatwogangiem od skali jego ostatnich działań. Grupa zorganizowała największą charytatywną zbiórkę w historii polskiego internetu, wspierając Fundację Cancer Fighters. Akcja ruszyła 17 kwietnia i trwała dziewięć dni, a oficjalnie zakończyła się 26 kwietnia o godz. 21:37. Efekt robi wrażenie: ponad 282 mln zł.

Tę zbiórkę napędzała energia społeczności, ale impuls był też popkulturowy. Inspiracją stał się utwór Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany wspólnie z Mają Mecan, podopieczną fundacji. W krótkim czasie temat wyszedł poza internetowe streamy i stał się symbolem mobilizacji wokół walki z nowotworami dziecięcymi.

