Latkowski odpowiada na zapowiedzi pozwów od Wojewódzkiego i Szyca: "Nie ma bardziej zakłamanego środowiska"

Nie milkną echa środowej emisji filmu "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego, traktującego o pedofilii w sopockim klubie "Zatoka sztuki". Twórca tego dokumentu był w piątkowy poranek gościem Beaty Lubeckiej w Radiu Zet.

Na początku dziennikarka przypomniała zapowiedzi, że film miał dotyczyć pedofilii wśród elit.

W samym filmie pod adresem celebrytów nie padły konkretne zarzuty, jednak po nim, podczas rozmowy w TVP1 Latkowski apelował do znanych osób, by powiedzieli co wiedzą o sprawie "Zatoki sztuki".

Chciałbym zacząć od apelu do Borysa Szyca. Borys może czas wytłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś, że byłes pijany wtedy, ze ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, zebyś powiedział opinii publicznej czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś. (...) czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę. Mam taką samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, które tam mignęły. Opowiedzcie o tym, opowiedzcie o tym co się działo - mówił Latkowski w TVP.