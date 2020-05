Zdecydowana reakcja gwiazd na film "Nic się nie stało" Latkowskiego! Jest oświadczenie Natalii Siwiec

Natalia Siwiec, Radosław Majdan i Kuba Wojewódzki wydali mocne oświadczenia po emisji dokumentu "Nic się nie stało"! Gwiazdy w bardzo zdecydowany sposób zareagowały na film Sylwestra Latkowskiego oraz na jego komentarz w programie na żywo w TVP.

Sprawdźcie, jak gwiazdy skomentowały wypowiedź autora dokumentu, który apelował m.in. do Borysa Szyca czy Jarosława Bieniuka, żeby powiedzieli, co działo się w Zatoce Sztuki!

O filmie "Nic się nie stało" jest głośno już od kilku dni. Wczoraj, 20 maja na antenie TVP1, widzowie mogli zobaczyć premierową odsłonę dokumentu o problemie pedofilii w modnym klubie w Sopocie. W dokumencie poinformowano, że w lokalu często pojawiały się największe gwiazdy polskiego show-biznesu. W filmie pokazano zdjęcia m.in. Kuby Wojewódzkiego czy Natalii Siwiec z mężem.

Po emisji "Nic się nie stało" Sylwester Latkowski apelował do sław, żeby opowiedziały, co wiedzą o wydarzeniach z Zatoki Sztuki.

Chciałbym zacząć od apelu do Borysa Szyca. Borys może czas wytłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś, że byłes pijany wtedy, ze ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, zebyś powiedział opinii publicznej czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś. (...) czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę. Mam taką samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, które tam mignęły. Opowiedzcie o tym, opowiedzcie o tym co się działo - Sylwester Latkowski mówił na antenie TVP.