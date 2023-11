7 z 7

Niesamowity prezent!

– Muszę również powiedzieć, że dla mnie cały nasz związek jest niesamowity. Znamy się już 36 lat i nasza miłość ciągle trwa.

Żyjecie na odległość. Pani w Polsce, a pan Waldemar w Kanadzie. Jaki jest wasz przepis na utrzymanie takiej relacji?

– Dużo zaufania, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Nie dodałaby pani do tego jeszcze szczypty szaleństwa?

– Jakże może nie być między nami szaleństwa, jeśli potrafimy wsiąść do samolotu, by zobaczyć się tylko na chwilę? Waldemar przyleciał teraz do Polski, ponieważ jego syn otrzymał dyplom stomatologa. Za moment wraca do Kanady, by znów przylecieć do mnie na Wigilię, a potem wyjeżdżamy na Sycylię, bo chcemy spędzić pięć dni, mam nadzieję pełnych słońca, tylko we dwoje.

Ile osób zasiada przy pani stole na święta?

– Tego nie da się nigdy przewidzieć. Moja rodzina to nieprawdopodobny zespół indywidualności. Dlatego każdemu może wpaść do głowy szalony pomysł, by nagle na święta np. pojechać w egzotyczną podróż. Mój dom jest pełen miłości, ale też dajemy sobie wzajemnie prawo do wolności. Nikt na nikogo się nie gniewa, nikt nie zmusza do spędzania razem czasu za stołem. W tym roku jednak mamy plan, aby spotkać się w rodzinnym gronie i cieszyć atmosferą bliskości jak najdłużej. To był wyjątkowo długi rok, wypełniony po brzegi rozmaitymi obowiązkami, podróżami i spotkaniami… Dlatego zależy nam, aby święta były spokojniejsze. Pozwoliły nam na refleksję, wyciszenie się i nabranie sił, ale żebyśmy też nacieszyli się sobą. Czekam na to i cieszę się, że mam taką cudowną rodzinę. To mój największy skarb!