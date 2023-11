Reklama

Lara Gessler rozwodzi się z mężem! Warszawa od kilku dni huczy od plotek na temat końca małżeństwa córki Magdy Gessler. Pierwsze informacje na temat kryzysu w ich związku pojawiły się po Nowym roku, gdy okazało się, że Lara spędziła sylwestra na Sycylii z mamą, a jej mąż Paweł Rucz w Bieszczadach z przyjaciółmi. Lara zaskoczyła też wszystkich, gdy wrzuciła do sieci swoje nagie zdjęcie z wakacji. Pojawiły się wtedy komentarze z pytaniem, czy jej mąż nie ma nic przeciwko? Okazuje się, że już wtedy Lara i Paweł nie byli już razem! Dlaczego się rozstali?

Lara Gessler rozwodzi się z mężem Pawłem

Choć Lara Gessler i Paweł Rucz spędzili razem Wigilię, po świętach każde z nich poszło już w swoją stronę. Sylwestra spędzili oddzielnie, a do tego Paweł zaczął szukać w internecie mieszkania dla siebie. Wszystko wskazuje zatem na to, że po 1,5 roku ich małżeństwo rozpadło się. Dlaczego?

Od początku mówiło się, że pochodzą z innych światów - ona córka Magdy Gessler i właścicielka znanej cukierni, on barman. I choć niektórzy mówili, że to mezalians, Lara i Paweł nie przejmowali się tym i zdecydowali na ślub. Z czasem jednak różnice między nimi zaczęły być coraz bardziej widoczne. Lara prowadziła swoje biznesy, wzięła udział w "Ameryka Express", planowała dalsze działania, a Paweł szukał pracy. To ona pokrywała koszty wspólnego życia i to zaczęło jej przeszkadzać.

- Od początku widzieliśmy, że oni do siebie nie pasują. Nikt jednak Larze tego nie mówił, bo ona go bardzo kochała, ufała, chciała z nim być do końca życia. Ale chciała mieć u boku męża, który ją wspiera, dba o nią, z którym może tworzyć rodzinę. Rzeczywistość okazała się mniej kolorowa. W końcu postanowili się rozstać, ale w zgodzie, bez prania brudów – mówi w se.pl znajomy pary.

Para nie mieszka już razem, a nawet ustaliła szczegóły rozwodu.

- Wszystko ma odbyć się na pierwszej rozprawie. Wbrew temu co się mówi, para nie miała intercyzy, bo Lara ufała i kochała Pawła. Ale nie chcą toczyć wojny przed sądem ani w mediach, bo nadal się szanują – mówi informator se.pl.

Myślicie, że rzeczywiście obędzie się bez wojny w mediach?

Polecamy: Lara Gessler rozstała się z mężem? Zaskakujące doniesienia mediów

Lara Gessler rozwodzi się z mężem

Reklama

Po 1,5 roku małżeństwa para rozstała się