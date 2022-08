Lara Gessler komplecie à la piżama odkrywa ciążowy brzuszek. [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Lara Gessler założyła bloga! W piątek w "Dzień Dobry TVN" córka Magdy Gessler pochwaliła się, że wraz z przyjaciółką postanowiła zająć się blogowaniem. Strona jest bardzo lifestyle'owa, na której można znaleźć mnóstwo inspiracji, piękne zdjęcia i wiele pomysłów począwszy od gotowania po aktywne spędzanie wolnego czasu. Co ciekawe Lara Gessler poznała Patrycję, z którą założyła bloga, na obozie treningowym Ani Lewandowskiej. Córce restauratorki bardzo długo udało się ukryć ten fakt i nie chciała, aby było głośno o jej działalności ze względu na znaną mamę i nazwisko. Nie ukrywa jednak, że nazwisko Gessler trochę pomaga: Nazwisko na pewno pomaga. Ale też z niczym się nie wychylam, bo mam wrażenie, że jeśli to jest dobre to i tak się obroni - wyznała Lara Gessler w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". A jak Magda Gessler zareagowała na pomysł córki? Powiem szczerze, że ona dopiero niedawno dowiedziała się, że on jest. Mama na początku chyba nie do końca kumała co to jest blog. I ona w końcu zadzwoniła do mnie i mówi: "Ale co Wy tam pokazujecie? Ale co to jest?". Na stronie Lary i jej przyjaciółki pojawiają się również ich sesje. Gessler zażartowała nawet z ostatnich przytyków wobec jej osoby , że ogóle się nie uśmiecha i słabo wychodzi na zdjęciach: Wszyscy wiedzą, że się nie uśmiecham i jestem gburem ściankowym. Będziecie odwiedzać stronę Lary Gessler? Zobacz: Córka Magdy Gessler na salonach w BARDZO krótkiej sukience​ Lara Gessler założyła bloga Córka Magdy Gessler odkryła w sobie kolejną pasję