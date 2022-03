Lara Gessler jest w drugiej ciąży! Pokazała spory, ciążowy brzuszek

Lara Gessler jest w ciąży! Lara pochwaliła się radosną nowiną i opublikowała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem w czwartek na Instagramie. Posypały się gratulacje od jej przyjaciół z show-biznesu. Lara postanowiła wszystkim podziękować: Cześć moi drodzy! Na początku chcieliśmy bardzo mocno podziękować za wszystkie gratulacje i przemiłe słowa od Was. To jest super miłe i super miło jest już podzielić się z Wami czymś, czym się żyje już od jakiegoś czasu - napisała Lara Gessler. Zobacz także: Lara Gessler zdradziła co robi, żeby mieć szczupłą figurę. Jaką ma dietę? Dziecko Lary Gessler - będzie chłopiec czy dziewczynka? Lara Gessler wygląda pięknie w ciąży. Razem z ojcem jej dziecka, Piotrem Szelągiem już za kilka miesięcy powitają na świecie ich pierwszego synka albo córeczkę. Na razie Lara Gessler nie zdradziła płci dziecka, jednak niektórzy dociekliwi fani podejrzewają, że będzie to chłopiec - wszystko ze względu na niebieską sukienkę, w której Lara ogłosiła, że jest w ciąży. Zobacz także: Baby boom w polskim show-biznesie! Zobacz, kto spodziewa się dziecka! My również gratulujemy Larze! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Lara Gessler (@lara_gessler) Kwi 30, 2020 o 1:49 PDT Piotr Szeląg - kim jest partner Lary Gessler? Lara Gessler i Piotr Szeląg zostaną rodzicami. Piotr Szeląg to prawnik i właściciel jednej z warszawskich kancelarii . Zakochani po raz pierwszy pojawili się publicznie na Balu TVN w 2019 roku.