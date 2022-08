Ciężarna Lara Gessler na spacerze z mężem. Poród już za moment! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Magda Gessler zorganizuje pokaz mody! Znana restauratorka i gwiazda telewizji teraz została również projektantką mody. Projektuje ubrania, które już wkrótce mają trafić do sprzedaży. Zanim to jednak się stanie, projekty Magdy Gessler testowane są przez przyjaciółki gwiazdy. Kolejnym etapem ma być pokaz mody, na którym ubrania zostaną zaprezentowane światu - czytamy w "Super Expressie". Gospodyni "Kuchennych rewolucji" wybrała już nawet modelkę, która rozpocznie pokaz. Ma nią być... Lara Gessler! Polecamy: Model lub modelka – ścieżka zawodowa Kiedy pokaz mody Magdy Gessler? Jak poinformował tabloid, pokaz ubrań z metką Magdy Gessler ma się odbyć już w styczniu. Gwiazda zdradziła, że ma już wybraną muzykę. Jaka będzie kolekcja królowej kulinariów? Bardzo kolorowa. Gessler sama lubi barwne, oryginalne ubrania i tak też chce ubierać swoje klientki. My już nie możemy się doczekać kolekcji i pokazu! Znając rozmach Magdy Gessler, to może być wydarzenie sezonu! Zobacz też: Magda Gessler nie odpuściła hejterowi i wygarnęła mu na Facebooku! Czy nie za mocno? Magda Gessler zorganizuje pokaz mody swojej kolekcji. Pokaz rozpocznie córka gwiazdy, Lara Gessler. Zapowiada się ciekawie!