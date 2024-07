Basia Kurdej-Szatan i Doda pokazały, jak spędziły lany poniedziałek! Obie gwiazdy pojechały na święta do swoich rodzinnych domów, aby spędzić czas z bliskimi. Zarówno aktorka, jak i wokalistka podtrzymały tradycję i dziś oblewały swoich bliskich wodą. Barbara Kurdej-Szatan i Doda nagrały zabawne filmiki, na których pokazały, jak bawiły się w świąteczny poniedziałek.

Święta wielkanocne Dody i Barbary Kurdej-Szatan

Dorota Rabczewska postanowiła zrobić dowcip swoim bliskim. W oczekiwaniu na swojego najlepszego przyjaciela, Mariusza Ząbkowskiego, ukryła się w ogrodzie. Kiedy tylko Mariusz pojawił się na podwórku, Doda wyskoczyła zza krzaków i oblała go zimną wodą z butelki. Basia Kurdej-Szatan, jak sama napisała, zafundowała sobie świąteczny trening w postaci biegania po ogrodzie. Aktorka wraz z mężem nieźle się bawili, a wideo, które nagrali rozśmieszyło nas do łez. Zwłaszcza głośny śmiech Basi! Musicie zobaczyć ten filmiki! Na pewno to będzie dla Was zastrzyk pozytywnej energii!

Lany poniedziałek Basi Kurdej-Szatan

Taki trening też się liczy :PŚmigus dyngus na wsi :D :))))))A Wy oblani ? macie jakieś swoje filmiki albo zdjęcia ? :D#śmigusdyngus #smigusdyngus #wieś #wielkanoc

Opublikowany przez Barbara Kurdej-Szatan na 28 marca 2016

A tak lany poniedziałek obchodziła Doda