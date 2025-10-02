Jacek Wójcik był jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu "Królowe życia", emitowanego przez stację TTV. Dzięki swojej barwnej osobowości i wyjątkowemu poczuciu humoru, zyskał sympatię widzów i stał się legendą tego formatu. Przez wiele lat występował u boku Dagmary Kaźmierskiej, która była największą gwiazdą "Królowych życia". Ich wspólne sceny dostarczały fanom wielu wzruszeń, ale i salw śmiechu. Dagmarę i Jacka przez wiele lat łączyła przyjaźń, ale w ostatnim czasie ich relacja mocno się zmieniła i już nie pokazywali się razem. Po zakończeniu emisji programu Jacek Wójcik pozostał aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie zgromadził prawie 300 tysięcy obserwujących. To właśnie tam dzielił się urywkami ze swojego życia, w tym zdjęciami swojego dorosłego syna Piotra.

Reklama

TTV reaguje na śmierć Jacka Wójcika

Śmierć uwielbianego uczestnika "Królowych życia" wstrząsnęła opinią publiczną. Mnóstwo osób wyraża swój żal i smutek w komentarzach publikowanych w mediach społecznościowych. Teraz również stacja TTV, z którą Jacek Wójcik był związany poprzez program "Królowe życia", także oddała hołd zmarłemu. Na oficjalnym profilu TTV w mediach społecznościowych pojawiło się czarno-białe zdjęcie Jacka z napisem:

Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia… Jacek Wójcik odszedł od nas 01.10. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych. Redakcja TTV. czytamy na Facebooku.

Jak Dagmara Kaźmierska pożegnała Jacka Wójcika?

Informacja o śmierci Jacka Wójcika pojawiła się 1 października 2025 roku. Poinformowała o niej jego wieloletnia przyjaciółka i współuczestniczka programu "Królowe życia", Dagmara Kaźmierska. Celebrytka zamieściła poruszające pożegnanie na swoim Instagramie:

ŻEGNAJ DŻEJK Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani Dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił . Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego . Pomódlcie się za Niego dodała w poruszającym wpisie na Instagramie.

Dagmara nie kryła swojego bólu i smutku. I choć relacja Dagmary i Jacka w ostatnich miesiącach nie należała do najłatwiejszych, celebrytka ujawniła pod jednym z komentarzy, że to właśnie ona była ostatnią osobą, która widziała Jacka przed jego śmiercią: "byłam ostatnią , która Go widziała…"

Czy znana jest przyczyna śmierci Jacka Wójcika?

Do tej pory nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci Jacka Wójcika. Dagmara Kaźmierska pod jednym z komentarzy zdecydowanie zdementowała pojawiające się w mediach spekulacje, jakoby celebryta miał zginąć w wypadku:

Nie, nie wypadek napisała celebrytka.

Zobacz także: