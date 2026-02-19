Na premierę serialu dokumentalnego o Dodzie przybyła cała plejada gwiazd. Dla piosenkarki był to bardzo ważny dzień, którym chciała się podzielić ze światem show-biznesu. Nie mogło zabraknąć również Laluny, znanej z programów "Królowe życia" czy "Diabelnie boskie". Celebrytka wyznała przed naszymi kamerami, co sądzi o Dodzie i dlaczego zdecydowała się pojawić na premierze.

Laluna szczerze o Dodzie. Wyznała to wprost przed naszymi kamerami!

Serial dokumentalny pt. "DODA" wzbudził duże zainteresowanie zarówno wśród fanów piosenkarki, jak i osób z branży. Na premierze serialu o Dodzie nie mogło zabraknąć plejady gwiazd, w tym Laluny, która wyznała, że choć zwykle nie bywa na tego typu wydarzeniach, tym razem nie mogła sobie tego odpuścić.

W rozmowie z dziennikarką Party.pl, celebrytka wspomniała również o zasługach Dody w pomocy zwierzętom. Z jej wypowiedzi wynika, że razem z Dodą angażuje się w działania na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt. Laluna określiła Dodę mianem "królowej" i przyznała, że mocno wspiera ją w jej inicjatywach.

Ja jestem podekscytowana, bo ja nigdy na takie ścianki nie jeżdżę ale nie mogłam zostawić jej, to jest nasza królowa wyznała Laluna.

Plejada gwiazd na premierze serialu o Dodzie

Premiera serialu o Doda zgromadziła całą rzeszę sławnych osobistości. Na ściance pojawili się m.in. Stifler, Michał Wiśniewski oraz Aleksander Sikora. Jak się okazuje, niespodzianką dla fanów Dody mogą być wypowiedzi dotyczące gwiazdy, wykorzystane w realizacji serialu. Pojawią się tam komentarze m.in. od Edwarda Miszczaka, Mai Sablewskiej oraz Justyny Steczkowskiej. Serial ma być wyjątkowym obrazem całej kariery Dody, pokazując zarówno skandale, sukcesy, jak i porażki popularnej piosenkarki.

O swoich odczuciach względem postaci Dody w show-biznesie wypowiedziała się także Klaudia Halejcio, która z uznaniem skomentowała wokalistkę. Serial będzie można obejrzeć już od 20 lutego na platformie Prime Video.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Laluna.

